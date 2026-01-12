Αποκάλυψη Axios: Δίαυλος επικοινωνίας του Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επικοινώνησε με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, μέσα το Σαββατοκύριακο, αποκαλύπτει το Axios, την ώρα που η αμερικανική πλευρά μέσω του Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές της για στρατιωτική επέμβαση κατά του ιρανικού καθεστώτος λόγω των εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, συζήτησαν για τις διαδηλώσεις, αλλά και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

Οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν αν η επικοινωνία έγινε μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να τη σχολιάσουν.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη λέει ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Ιρανού υπουργού και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου «είναι ανοιχτός και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο». Πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ επικοινωνούν επίσης μέσω του καναλιού διαμεσολάβησης της Ελβετίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξήγησε ότι τα μηνύματα που λαμβάνει το Ιράν από τις ΗΠΑ είναι «αντιφατικά».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί άρχισαν πέρυσι να ανταλλάσσουν μηνύματα κειμένου κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Συνέχισαν, μάλιστα, να επικοινωνούν ακόμη και μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ακόμη και τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι πηγές στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο ανέφεραν ότι η προσέγγιση φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια του Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση με τις ΗΠΑ ή, τουλάχιστον, να κερδίσει χρόνο πριν ο Τραμπ διατάξει οποιαδήποτε ενέργεια.

Είναι η πρώτη ένδειξη ότι ο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτός, γράφει στο ρεπορτάζ ο Μπαράκ Ραβίντ, που είναι καλά πληροφορημένος για το διπλωματικό παρασκήνιο στις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ την προηγούμενη μέρα [ενν. το Σάββατο] και πρότεινε να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία.

Παράλληλα και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια νέα συμφωνία.

