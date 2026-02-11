Αποκάλυψη Financial Times: Ο Ζελένσκι προετοιμάζει εκλογές και δημοψήφισμα την άνοιξη, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου το σχέδιό του για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα στη χώρα του την άνοιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Zelenskyy plans spring elections alongside referendum on peace deal after US push https://t.co/Jpyy8s131K — Financial Times (@FT) February 11, 2026

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητείται από τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα στις εθνικές εκλογές.

Κατά τις πληροφορίες αυτές οι αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Η Ουκρανία έχει πλέον αρχίσει να σχεδιάζει προεδρικές εκλογές παράλληλα με ένα δημοψήφισμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους.

