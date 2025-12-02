Αποκάλυψη Τραμπ για άμεση έναρξη χτυπημάτων των ΗΠΑ σε στόχους εντός Βενεζουέλας: «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

02 Δεκ. 2025 21:57
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (2/12/2025) ότι πολύ σύντομα οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν χτυπήματα σε στόχους μέσα στη Βενεζουέλα, στον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει κατά των ναρκωτικών.

Το «χάος» του Τραμπ για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία και… «είναι δύσκολο να επιλυθεί»

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν στόχους μέσα στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα», μεταφέροντας τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά, ενώ οι δηλώσεις αυτές φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά την σύγκρουση των δυο χωρών.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια απηχούν αυτά που έκανε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση έχει τεθεί υπό έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε ένα πλοίο, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες την Τρίτη και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να επιτεθεί σε στόχους στην ξηρά.

Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.

