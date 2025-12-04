Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Πατρών-Πύργου

Όπως γνωστοποιήθηκε αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, τον οποίο είχαν κλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Πατρών-Πύργου: Μπλόκα και κλείσιμο από τους αγρότες

Θυμίζουμε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Πατρών-Πύργου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες ζητούσαν από τους οδηγούς κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δεν θα διαρκούσε περισσότερο από δύο ώρες.

Η κινητοποίηση

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

