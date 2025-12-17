Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις

Μετά το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε αναστάτωση στους αγρότες, οι πληρωμές των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούνται πλέον κανονικά, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
17 Δεκ. 2025 13:11
Pelop News

Κανονικά εξελίσσονται πλέον οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αναμένονταν τις τελευταίες ημέρες στους λογαριασμούς των αγροτών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων έχει αποκατασταθεί και οι πληρωμές προχωρούν χωρίς νέα εμπόδια.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (16/12/25), λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ από τους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των ποσών που αφορούσαν τη Βασική και την Αναδιανεμητική Ενίσχυση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ξεκίνησε η καταβολή της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ λίγο πριν το μεσημέρι άρχισε και η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, χαρακτήρισε το περιστατικό «αδικαιολόγητο λάθος». Όπως εξήγησε, μεγάλος αριθμός αγροτών έχει αποδεχθεί με δήλωσή του στο ΟΣΔΕ την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ κατά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση «εκ παραδρομής» εστάλη πρώτα η παρακράτηση και όχι η πληρωμή της ενίσχυσης.

«Έχουν δίκιο οι αγρότες. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Το πρόβλημα βαρύνει τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική καταβλήθηκε και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι έως την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών τόσο η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 – για όσους είχαν λάβει προκαταβολή ή είχαν προβεί σε διορθώσεις – όσο και η αναδιανεμητική ενίσχυση, ενώ προβλέπεται και η πληρωμή των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά στους λογαριασμούς των αγροτών έως το μεσημέρι της Τετάρτης, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση των τελευταίων ωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
12:25 Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ
12:17 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο η ταυτότητα του «Φραπέ» και αιτήματα για πλήρη στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ