Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις

Κανονικά εξελίσσονται πλέον οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αναμένονταν τις τελευταίες ημέρες στους λογαριασμούς των αγροτών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων έχει αποκατασταθεί και οι πληρωμές προχωρούν χωρίς νέα εμπόδια.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (16/12/25), λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ από τους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των ποσών που αφορούσαν τη Βασική και την Αναδιανεμητική Ενίσχυση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ξεκίνησε η καταβολή της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ λίγο πριν το μεσημέρι άρχισε και η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, χαρακτήρισε το περιστατικό «αδικαιολόγητο λάθος». Όπως εξήγησε, μεγάλος αριθμός αγροτών έχει αποδεχθεί με δήλωσή του στο ΟΣΔΕ την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ κατά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση «εκ παραδρομής» εστάλη πρώτα η παρακράτηση και όχι η πληρωμή της ενίσχυσης.

«Έχουν δίκιο οι αγρότες. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Το πρόβλημα βαρύνει τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική καταβλήθηκε και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι έως την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών τόσο η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 – για όσους είχαν λάβει προκαταβολή ή είχαν προβεί σε διορθώσεις – όσο και η αναδιανεμητική ενίσχυση, ενώ προβλέπεται και η πληρωμή των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά στους λογαριασμούς των αγροτών έως το μεσημέρι της Τετάρτης, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση των τελευταίων ωρών.

