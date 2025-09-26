Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη

Σοκαριστικό τροχαίο με μια νεκρή και έναν τραυματία στη Νέα Υόρκη.

Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη
26 Σεπ. 2025 8:26
Pelop News

Φρικτός θάνατος για γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Υόρκη.

Ηγυναίκα που επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη από τη Γερμανία μαζί με τον σύζυγό της έχασε τη ζωή της και σχεδόν αποκεφαλίστηκε όταν ένας οδηγός μίνι βαν, που εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, έπεσε πάνω στο ζευγάρι στο Μίντταουν το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η 50χρονη γυναίκα και ο 55χρονος σύζυγός της από το Αμβούργο χτυπήθηκαν από τον οδηγό ενός πράσινου Toyota μίνι βαν, με πινακίδα που έγραφε «TIMES SQUARE», περίπου στις 14:40 στη γωνία της Fifth Avenue με την East 40th Street.

Η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου, ενώ ο σύζυγός της — που γιόρταζε τα γενέθλιά του μαζί της στη Νέα Υόρκη — υπέστη κάταγμα κρανίου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Bellevue Hospital.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 40χρονος οδηγός του μίνι βαν κινούταν ανατολικά στην East 40th Street και, ενώ έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, παγίδευσε το ζευγάρι ανάμεσα στο όχημά του και ένα φορτηγό που είχε σταματήσει στο φανάρι.

Μάρτυρες περιέγραψαν σοκαριστικές σκηνές: η γυναίκα βρέθηκε κάτω από το μίνι βαν και ο σύζυγος παγιδεύτηκε κάτω από τους τροχούς, ενώ ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Το μίνι βαν — με πινακίδα από το Μισισιπή — εντοπίστηκε και ο οδηγός συνελήφθη περίπου μία ώρα αργότερα από τις ομάδες «Quality of Life» της NYPD στη West 38th Street και Eighth Avenue. Ο άνδρας αρνήθηκε ότι χτύπησε κάποιον και, σύμφωνα με πηγές, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης.

Η ομάδα Collision Investigation Squad της NYPD συνεχίζει να αναλύει το δυστύχημα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:40 Πάτρα: Νέα αποχή των δικηγόρων
8:38 Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στα «παράνομα» Airbnb από 1η Οκτωβρίου
8:36 Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
8:30 Έρευνα Nexi: Τι αγοράζουν οι Έλληνες από e-shops, άνοδος στις ψηφιακές πληρωμές
8:30 Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο
8:26 Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη
8:23 Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»
8:16 Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα
8:16 Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ
8:05 Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ
7:59 MyDATA: Αναβάλλεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής
7:52 Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ
7:48 Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και ανέμους, η πρόγνωση για την Πατρα
7:43 Σεισμός τα ξημερώματα στο Ιόνιο ταρακούνησε τη Ζάκυνθο
7:39 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:32 Τραμπ για Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψω να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη»
7:23 Τα μηνύματα της σημερινής ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
7:12 Ανατολίτικο παζάρι
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ