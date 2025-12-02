Αποκλεισμός στα σύνορα: Αγρότες έκλεισαν τον σταθμό Ευζώνων – Κλιμακώνεται η ένταση σε Μακεδονία και Λάρισα

Με περίπου 150 τρακτέρ, αγρότες του Δήμου Παιονίας απέκλεισαν αιφνιδιαστικά τον συνοριακό σταθμό Ευζώνων, διακόπτοντας πλήρως την είσοδο και την έξοδο των ΙΧ και επιτρέποντας μόνο τη διέλευση ελληνικών φορτηγών με εξαγώγιμα προϊόντα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και, όπως προαναγγέλλουν, θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το απόγευμα.

Οι συγκεντρωμένοι απέκλεισαν πλήρως το σημείο, δηλώνοντας ότι η κινητοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τις 17:00. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιτρέπεται μόνο η έξοδος ελληνικών φορτηγών που μεταφέρουν εξαγώγιμα προϊόντα, ενώ όλα τα ΙΧ οχήματα εμποδίζονται να περάσουν.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη χθεσινή παρέμβαση των αγροτών, οι οποίοι αρχικά είχαν μπλοκάρει την είσοδο της χώρας μόνο για τα φορτηγά, πριν προχωρήσουν λίγο αργότερα σε καθολικό αποκλεισμό, που τελικά είχε αρθεί τα μεσάνυχτα.

Στο μεταξύ, στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Η πίεση ωστόσο κλιμακώνεται στη Λάρισα, όπου εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο, ρίχνοντας γάλα και σανό ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε αντίστοιχες κινήσεις αποκλεισμού κρίσιμων σημείων, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει το κλείσιμο συνόρων ή λιμανιών.

