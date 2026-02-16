Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό

Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
16 Φεβ. 2026 11:45
Pelop News

Εμπλεξε  η ομάδα του Απόλλωνα η οποία αγωνίστηκε «λαβωμένη» στην Ελευσίνα και έτσι ηττήθηκε με 71-61,  από τον Πανελευσινιακό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της National League 1 και κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs.

Η πατρινή ομάδα  υποχώρησε στην 5η θέση, όπου ισοβαθμεί με τον Πανελευσιανικο και πλέον κινδυνεύει  να αγωνιστεί στα play-out και να «αποχαιρετήσει» πρόωρά τον στόχο της ανόδου.

Στους «μελανόλευκους» επέστρεψε ο Ανέστης, αλλά εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κίερ, Σταμάτης, Αθανασόπουλος και έτσι το σύνολο του Καλαμπάκου με περιορισμένο ροτεσιον δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη.

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΙΕΡ

Οι μελανολευκοι από σήμερα πιάνουν δουλειά για τον Σαββατιάτικο αγώνα με τον Ηλυσιακό, όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομος. Αν η πατρινή ομάδα ηττηθεί, τότε ο στόχος της 6άδας θα γίνει πολύ δύσκολος, ωστόσο η λογική λέει ότι θα αντιδράσει.

Στο μέτωπο των τραυματιών, υπάρχει ενδεχόμενο να είναι έτοιμος ο Τζάστιν Κιερ ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στις προπονήσεις, ενώ ελπίδες υπάρχουν και για τον Αθανασόπουλο.

 

