Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα

Η σεζόν αγωνιστικά είναι αποτυχημένη για τον Απόλλωνα, ο οποίος δεν κατάφερε να διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League μετά την ήττα του από τον Προμηθέα 2014. Μέσα στη χρονιά έγιναν πολλά. Η νέα διοίκηση υπό την προεδρία του Γιάννη Χριστόπουλου, ενός ανθρώπου συναισθηματικά δεμένου με την ομάδα, έθεσε με το «καλημέρα» την άνοδο ως στόχο.

Κάποιες επιλογές παικτών δεν βγήκαν, οι πολλοί τραυματισμοί επηρέασαν την απόδοση της ομάδας, ενώ υπήρχαν παιχνίδια στα οποία οι «μελανόλευκοι» αδικήθηκαν από τα σφυρίγματα της διαιτησίας, αλλά αδίκησαν και τον εαυτό τους. Υπενθυμίζεται πως ο Απόλλων τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική σεζόν, που και αυτό κάτι δείχνει, ενώ «έβγαλε» τη σεζόν με τρεις προπονητές.

Και για να μην κρυβόμαστε, η διοίκηση του Απόλλωνα εξέδωσε μία φορά ανακοίνωση κατά της διαιτησίας (μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014 στην κανονική διάρκεια), αλλά και των πειθαρχικών οργάνων για την ποινή αποκλεισμού της έδρας για δύο αγωνιστικές, όμως ανεπίσημα η διαιτησία ήταν συχνά θέμα συζήτησης.

Η σεζόν ήταν αποτυχημένη σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ήταν επιτυχημένη σε διοικητικό και οργανωτικό. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα δημιούργησαν το πρόγραμμα ΙΣΤΟΣ, που έχει ως στόχο την επιστημονική παρακολούθηση, καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των αθλητών/τριών του συλλόγου, καθώς και η ενημέρωση των γονέων, συνδέοντας την επιστήμη με την προπόνηση.

Επίσης, ο «μελανόλευκοι» προχώρησαν σε δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα και σε άλλες εκδηλώσεις.

Οσον αφορά την επόμενη ημέρα, οι «μελανόλευκοι» δεν σκοπεύουν να τα βάλουν όλα κάτω από το χαλάκι. Αρχικά, θα κάνουν την αυτοκριτική τους. Τι λειτούργησε, τι όχι, ποιες ήταν οι λάθος αποφάσεις, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα… Ολα θα μπουν στο τραπέζι και με ψυχραιμία θα ληφθούν αποφάσεις για την επόμενη σεζόν.

Σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα με γνώμονα η ομάδα να υλοποιήσει τον αγωνιστικό της στόχο που είναι η άνοδος στην Elite League. Είναι το πρώτο και ίσως το πιο δύσκολο βήμα προκειμένου να επιστρέψει ο Απόλλων εκεί που ανήκει.

Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει δουλειά σε όλα τα επίπεδα…

