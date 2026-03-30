Απόλλων: Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή ονοματοδοσίας του Σπ. Γαλάνη

Εντονα συναισθήματα, συγκίνηση και αναμνήσεις ήταν αυτά που ένιωσαν όσοι παρακολούθησαν την τελετή ονοματοδοσίας που έκανε με επιτυχία η διοίκηση του Απόλλωνας στον αείμνηστο πρόεδρο Σπύρο Γαλανή τιμώντας έτσι έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ιστορίας της.

Η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας του ΔΣ προς τιμήν του αείμνηστου Σπύρου Γαλάνη πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, που έσπευσε να αποδώσει τον ελάχιστο φόρο τιμής σε μια εμβληματική μορφή του συλλόγου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της οικογένειάς του, της συζύγου του Ιωάννας, της κόρης του Πολυξένης και του υιού του Θάνου, που βίωσαν από κοντά την αγάπη και την εκτίμηση που εξακολουθεί να περιβάλλει το όνομά του.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και μοιράστηκαν κοινό όραμα και πορεία του, αλλά και στην παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του για τις επόμενες γενιές του συλλόγου.



ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Λίγη ώρα νωρίτερα, το παρκέ του κλειστού της Περιβόλας είχε την χαρά να φιλοξενήσει ορισμένους από τους σπουδαιότερους παλαιμάχους που έχουν γράψει ιστορία στο φιλικό αγώνα παλαιμάχων που προγραμματίσει η διοίκηση στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων του συλλόγου για τα 100 χρόνια ζωής.



Τις δυο ομάδες κοουτσάρισαν Βασίλης Λιανός και Ανδρέας Κολλυρόπουλος και στο παρκέ με φανέλα και σορτσάκι έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι Κιτσούκαλης, Βετούλας, Μολφέτας, Πολυδωρόπουλος, Δανιήλ, Τ. Πετρόπουλος, Μπερδέσης, Αργυρόπουλος, Ρακιντζής, Δούβρης, Β. Γιαννόπουλος Αθανασόπουλος, Αγγελόπουλος, Βερναρδής, Δημακόπουλος, Παπαγιάννης κ.α.

Παλαίμαχοι ήταν και η διαιτητική τετράδα (Γιοχαλής, Κόντης, Παναγιώτου, Κωστής) που σφύριξε εναλλάξ το παιχνίδι σε ένα ραντεβού που ξύπνησε πολύ ωραίες αναμνήσεις.



Τα γέλια και τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν την ώρα του αγώνα με πολλούς από τους παλαίμαχους πάντως να δείχνουν ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται παρά τα παραπανίσια κιλά.

