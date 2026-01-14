Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο

Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
14 Ιαν. 2026 12:28
Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε διπλωματικές πηγές, δόθηκε οδηγία σε τμημα προσωπικού προκειμένου να αποχωρήσει σήμερα (14.1.2026) το βράδυ από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα του Καράρ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την πληροφορία και την απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

