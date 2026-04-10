Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη

H αποστολή Artemis II της NASA επιστρέφει σήμερα, 10 Απριλίου 2026.

Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
10 Απρ. 2026 11:27
Στην τελική φάση της ιστορικής αποστολής Artemis II βρίσκονται οι τέσσερις αστροναύτες της NASA, οι οποίοι, αφού ολοκλήρωσαν την τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προετοιμάζονται για την επιστροφή τους στον πλανήτη σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. Το πλήρωμα αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς το φεγγάρι μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η επιστροφή του διαστημοπλοίου Orion αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική τεχνική πρόκληση. Το σκάφος πρόκειται να εισέλθει στην γήινη ατμόσφαιρα με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 38.000 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της καθόδου:

  • Το υπηρεσιακό τμήμα θα αποκολληθεί 20 λεπτά πριν την είσοδο.

  • Το πλήρωμα θα δεχθεί επιταχύνσεις έως 3,9G.

  • Θα υπάρξει διακοπή επικοινωνίας για περίπου έξι λεπτά, λόγω του πλάσματος που αναπτύσσεται από τις υψηλές θερμοκρασίες γύρω από την κάψουλα.

Η κάψουλα Orion προγραμματίζεται να καταλήξει στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο γύρω στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Μετά την ενεργοποίηση των αλεξίπτωτων επιβράδυνσης και την επαφή με το νερό, ελικόπτερα θα μεταφέρουν τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen στο πλοίο USS John P. Murtha για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Φέρνουμε μαζί μας ιστορίες και εικόνες»

Σε επικοινωνία που είχαν με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, τα μέλη της αποστολής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους. Ο πιλότος Victor Glover τόνισε πως το πλήρωμα μεταφέρει πολύτιμα δεδομένα, φωτογραφίες και εμπειρίες από το μακρινότερο σημείο στο διάστημα που έχει βρεθεί ποτέ άνθρωπος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Artemis II ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση του προγράμματος, η οποία στοχεύει στην αποβίβαση ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
11:15 Πάσχα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία στις αργίες
