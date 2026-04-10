Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη

Στην τελική φάση της ιστορικής αποστολής Artemis II βρίσκονται οι τέσσερις αστροναύτες της NASA, οι οποίοι, αφού ολοκλήρωσαν την τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προετοιμάζονται για την επιστροφή τους στον πλανήτη σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. Το πλήρωμα αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς το φεγγάρι μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η επιστροφή του διαστημοπλοίου Orion αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική τεχνική πρόκληση. Το σκάφος πρόκειται να εισέλθει στην γήινη ατμόσφαιρα με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 38.000 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της καθόδου:

Το υπηρεσιακό τμήμα θα αποκολληθεί 20 λεπτά πριν την είσοδο.

Το πλήρωμα θα δεχθεί επιταχύνσεις έως 3,9G .

Θα υπάρξει διακοπή επικοινωνίας για περίπου έξι λεπτά, λόγω του πλάσματος που αναπτύσσεται από τις υψηλές θερμοκρασίες γύρω από την κάψουλα.

Η κάψουλα Orion προγραμματίζεται να καταλήξει στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο γύρω στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Μετά την ενεργοποίηση των αλεξίπτωτων επιβράδυνσης και την επαφή με το νερό, ελικόπτερα θα μεταφέρουν τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen στο πλοίο USS John P. Murtha για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Φέρνουμε μαζί μας ιστορίες και εικόνες»

Σε επικοινωνία που είχαν με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, τα μέλη της αποστολής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους. Ο πιλότος Victor Glover τόνισε πως το πλήρωμα μεταφέρει πολύτιμα δεδομένα, φωτογραφίες και εμπειρίες από το μακρινότερο σημείο στο διάστημα που έχει βρεθεί ποτέ άνθρωπος.

Artemis II is locked in 🔒 As they flew around the Moon, the Artemis II crew took turns capturing science data and taking photos out of the Orion spacecraft window to share with their team back on Earth. pic.twitter.com/7Li6XTn9B0 — NASA (@NASA) April 9, 2026

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Artemis II ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση του προγράμματος, η οποία στοχεύει στην αποβίβαση ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

