Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train

Σημαντική ταλαιπωρία υπέστησαν για ακόμη μία φορά επιβάτες του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Καλαβρύτων, όταν αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στα Καλάβρυτα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026. Συνολικά 77 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ για την απομάκρυνσή τους χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η Hellenic Train, σε ανακοίνωσή της, δεσμεύτηκε για την πλήρη αποζημίωση του 100% της αξίας των εισιτηρίων των 77 επιβατών, σύμφωνα με τους όρους της νέας σύμβασης που έχει υπογραφεί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις τόσο προς τους επιβάτες όσο και προς το ελληνικό Δημόσιο σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων ή βλαβών.

Αποζημιώσεις προς τους επιβάτες

Σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 2 ωρών ή ακύρωσης δρομολογίου, η Hellenic Train επιστρέφει το 100% του κόστους του εισιτηρίου σε όλους τους επιβάτες.

Επιπλέον, η εταιρεία καλύπτει το 100% του κόστους συνδρομής της ΕΜΑΚ, εφόσον κληθεί να επέμβει.

Αποζημιώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου, η εταιρεία δεν λαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο και καταβάλλει επιπλέον στο Δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσής του.

Σε περίπτωση εκτέλεσης με καθυστέρηση: Έως 180 λεπτά: καταβολή 50% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου στο Δημόσιο. Άνω των 3 ωρών: καταβολή 100% του κόστους. Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης πέραν των 3 ωρών: επιπλέον 100% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου.



Παραδείγματα:

Καθυστέρηση 2 ωρών → 50% αποζημίωση προς το Δημόσιο

Καθυστέρηση 3 ωρών → 100%

Καθυστέρηση 4 ωρών → 200%

Καθυστέρηση 5 ωρών → 300%

Επιπρόσθετα, εάν μέσα σε ένα έτος οι ακινητοποιήσεις λόγω βλάβης στο τροχαίο υλικό ξεπεράσουν το 10% των δρομολογίων, η Hellenic Train υποχρεούται να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

