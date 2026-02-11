Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train

Μετά τον εγκλωβισμό 77 επιβατών για πάνω από 3 ώρες στα Καλάβρυτα, η εταιρεία επιστρέφει το 100% του εισιτηρίου και επιβαρύνεται με υψηλά πρόστιμα προς το ελληνικό Δημόσιο

Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train
11 Φεβ. 2026 22:40
Pelop News

Σημαντική ταλαιπωρία υπέστησαν για ακόμη μία φορά επιβάτες του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Καλαβρύτων, όταν αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στα Καλάβρυτα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026. Συνολικά 77 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ για την απομάκρυνσή τους χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η Hellenic Train, σε ανακοίνωσή της, δεσμεύτηκε για την πλήρη αποζημίωση του 100% της αξίας των εισιτηρίων των 77 επιβατών, σύμφωνα με τους όρους της νέας σύμβασης που έχει υπογραφεί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις τόσο προς τους επιβάτες όσο και προς το ελληνικό Δημόσιο σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων ή βλαβών.

Αποζημιώσεις προς τους επιβάτες

  • Σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 2 ωρών ή ακύρωσης δρομολογίου, η Hellenic Train επιστρέφει το 100% του κόστους του εισιτηρίου σε όλους τους επιβάτες.
  • Επιπλέον, η εταιρεία καλύπτει το 100% του κόστους συνδρομής της ΕΜΑΚ, εφόσον κληθεί να επέμβει.

Διαβάστε επίσης: Καλάβρυτα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα στον Οδοντωτό

Αποζημιώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο

  • Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου, η εταιρεία δεν λαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο και καταβάλλει επιπλέον στο Δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσής του.
  • Σε περίπτωση εκτέλεσης με καθυστέρηση:
    • Έως 180 λεπτά: καταβολή 50% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου στο Δημόσιο.
    • Άνω των 3 ωρών: καταβολή 100% του κόστους.
    • Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης πέραν των 3 ωρών: επιπλέον 100% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου.

Παραδείγματα:

  • Καθυστέρηση 2 ωρών → 50% αποζημίωση προς το Δημόσιο
  • Καθυστέρηση 3 ωρών → 100%
  • Καθυστέρηση 4 ωρών → 200%
  • Καθυστέρηση 5 ωρών → 300%

Επιπρόσθετα, εάν μέσα σε ένα έτος οι ακινητοποιήσεις λόγω βλάβης στο τροχαίο υλικό ξεπεράσουν το 10% των δρομολογίων, η Hellenic Train υποχρεούται να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:26 Η ηχορύπανση απειλεί τα πτηνά: Μειώνει την αναπαραγωγική τους επιτυχία
23:13 Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ποινικό αδίκημα για κατάχρηση εξουσίας, σύνδεση με τα Αρχεία Epstein
22:57 Ηράκλειο: Δολοφονία στα Καμίνια για ερωτική αντιζηλία
22:48 Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
22:40 Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train
22:31 Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο
22:24 Πάτρα: Καραμπόλα εν μέσω βροχής στα Μποζαΐτικα
22:18 Καλάβρυτα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα στον Οδοντωτό
22:10 Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι
21:59 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε στα Καμίνια
21:51 Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του»
21:43 Προσάραξη γαλλικού θαλαμηγού ανοιχτά Ελαφονήσου
21:34 Τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ΦΩΤΟ
21:22 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έλλειμμα στρατηγικής στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
20:40 Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027
20:33 Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ