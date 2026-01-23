Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να μην έχει προσφέρει τα αναμενόμενα και το Μόντε Μόρις να έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο, ο Ολυμπιακός αιφνιδίασε την αγορά, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ
23 Ιαν. 2026 20:20
Pelop News

Σε μία κίνηση έκπληξη προχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την περιφερειακή του γραμμή με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Με τον Φρανκ Νιλικίνα να μην έχει προσφέρει τα αναμενόμενα και το Μόντε Μόρις να έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο, ο Ολυμπιακός αιφνιδίασε την αγορά, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Ο 34χρονος ύψους 1μ.88 πόιντ γκαρντ είχε ανακοινωθεί από την Μονακό, ωστόσο δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, ούτε στη Euroleague, εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει ο οργανισμός.

Ο Καναδός άσος έχει τεράστια θητεία στο NBA, όπου έχει αγωνιστεί σε 953 αγώνες με Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
20:20 Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ
20:12 Καιρός: Βελτιωμένη εικόνα αύριο – Τοπικές βροχές σε δυτικά και νησιά
20:04 Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία
19:56 Πάτρα: Η κακή «συνήθεια» στη μονοδρομημένη οδό Αϊδινίου
19:48 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
19:39 Η Ουγγαρία πέταξε εκτός τελικού την Ελλάδα με 15-12 – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο
19:32 Περιφερειακός τύπος. Δεν πεθαίνει το χαρτί. Πεθαίνει η μοναξιά των μικρών και αδύναμων σχημάτων…
19:28 Η Εθνική πόλο λύγισε από την Ουγγαρία και θα τα δώσει όλα για το χάλκινο
19:24 Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια
19:16 Βρέθηκε στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις
19:08 Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο
19:01 Πάτρα: Το μοναδικό λιμάνι με εγκεκριμένο master plan – Μετά το ΣτΕ έρχεται και το ΦΕΚ
18:53 Υπόθεση δολοφονίας κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική – «Λειτούργησα υπό φόβο», λέει ο δράστης
18:45 Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης για μεταφορά 60 τόνων κοκαΐνης
18:35 Διεκόπη η δίκη της Τούνη για το revenge porn
18:25 Δυτική Ελλάδα: Συζήτηση για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
18:16 Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη
18:05 Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ