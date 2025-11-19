Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα

Υποστήριξε ότι χωρίς να απειλήσει κανέναν ή να ασκήσει βία «τον παρακαλούσαν» να παίξει τα λεφτά τους στο καζίνο προσδοκώντας τοκογλυφικό τόκο έως και 80% το μήνα και όταν έχανε στο καζίνο και δεν μπορούσε να τους δώσει χρήματα, τότε τον έλεγαν απατεώνα, ενώ αυτός είναι «εντελώς αθώος».

Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
19 Νοέ. 2025 16:55
Pelop News

Τον ισχυρισμό ότι τα θύματά του γνώριζαν καλά ότι τα χρήματα που του έδιναν, θα τα έπαιζε στο καζίνο, προέβαλε κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος εξαπάτησης, αρνούμενος ταυτόχρονα το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι χωρίς να απειλήσει κανέναν ή να ασκήσει βία «τον παρακαλούσαν» να παίξει τα λεφτά τους στο καζίνο προσδοκώντας τοκογλυφικό τόκο έως και 80% το μήνα και όταν έχανε στο καζίνο και δεν μπορούσε να τους δώσει χρήματα, τότε τον έλεγαν απατεώνα, ενώ αυτός είναι «εντελώς αθώος».

Ο ίδιος κατηγορούμενος, που κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος υποστήριξε επιπλέον ότι ο ίδιος είναι εθισμένος εδώ και 40 χρόνια στο τζόγο, δεν έχει καμία ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια, ενώ ακόμη και το σπίτι του βγαίνει στον πλειστηριασμό τον Ιανουάριο. «Ήξεραν πως τα χρήματα θα παίζονταν στο καζίνο και ποτέ δεν τους είπα ότι δανείζουν την επιχείρηση του Καζίνο, η οποία δεν έχει ανάγκη από δανεισμό από φαρμακοποιούς και λοιπά άτομα με οικονομική επιφάνεια.

Οι μηνυτές στην προσπάθεια τους να αποσπάσουν όφελος, μου έδωσαν τα χρήματα τους που ήταν μαύρα, για να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο. Το ότι δήθεν ήθελαν να δανείσουν το καζίνο είναι αστείο επιχείρημα», φέρεται να έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ενώ ονομαστική αναφορά έκανε στον Σπύρο Μαρτίκα, για τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι: «Όταν ο κ. Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο Αλεκάκις, και όχι απατεώνας και αρχηγός δήθεν του κυκλώματος. Ο κ. Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα, μου έδωσε 35.000 ευρώ οπότε και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ, υπάρχει και απόδειξη.

Δεν είμαι αρχηγός καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Ο χαρακτηρισμός αρχηγός και υπαρχηγός αποδόθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. και την Αστυνομία και βάφτισαν ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης ακόμα και τη σύντροφο μου ετών 45 με λευκό ποινικό μητρώο μητέρα 2 παιδιών και γιαγιά ενός εγγονού που δεν έχει καμία σχέση με τις δήθεν απάτες και πλαστογραφίες και δεν νομιμοποίησε ποτέ έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα. Απλά παρευρισκόταν μαζί μου στους χώρους του καζίνου, ούτε έλαβε ποτέ χρήματα από τους μηνυτές ούτε τους εξαπάτησε».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η καταγγελόμενη ληστεία από τον κ. Μαρτίκα είναι αποκυήματα της φαντασίας του μηνυτή, αφού κατά τον κατηγορούμενο, όλοι όσοι τον κατηγορούν έδωσαν με τη θέληση τους τα χρήματα τους χωρίς απατηλές υποσχέσεις και προσδοκούσαν υπέρογκο τοκογλυφικό κέρδος 60-80% τον μήνα. Κατά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, μάλιστα, όλοι του έλεγαν ότι δεν τους ένοιαζε πολύ γιατί τα χρήματα ήταν μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα.

«Σχετικά με την υποτιθέμενη ληστεία, δεν έχω καμία σχέση, ούτε ήμουν παρών ούτε την οργάνωσα. Όσα ισχυρίζεται ο κ. Μαρτίκας είναι αποκυήματα της φαντασίας του, στην προσπάθεια του να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ιλιγγιώδες ποσό των 3.984.000 ευρώ, δηλαδή 500% σε διάστημα 2 μηνών».

Η υπόσχεσή του, πάντως ότι αν αφηνόταν ελεύθερος θα εντασσόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τον τζόγο δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή.

Υπαρχηγός: Είμαι αθώος, τίμιος βιοπαλαιστής
Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η απολογία του κατηγορούμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος, που επίσης προφυλακίστηκε. Απολογούμενος, δήλωσε βιοπαλαιστής πατέρας που προσπαθεί να ζήσει τίμια την οικογένειά του, ενώ λέει ότι δεν είχε ανάγκη το εύκολο χρήμα, αφού η εταιρεία του πέρσι έκανε τζίρο άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και κατηγορείται άδικα.

«Ήμουν το εύκολο θύμα για όσους με κατηγορούν γιατί έχω μια πολυσχιδή κοινωνική δράση με οικονομική και κοινωνική επιφάνεια. Με τον Σπυρο Μαρτίκα είχαμε παλαιότερα φιλική σχέση, μάλιστα, του είχα δώσει και χρήματα. Επανειλημμένα πήγαμε να συνεργαστούμε σε άλλους τομείς, επιχειρηματικά, αλλά δεν τα βρήκαμε», υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες και πρόσθεσε για τον Σπύρο Μαρτίκα ότι μιλώντας με τον άλλο συγκατηγορούμενό του, τού είχε ζητήσει να μεσολαβήσει ώστε να του δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γιατί όπως του έλεγε δεν είχε να πληρώσει τον ΕΟΠΠΥΥ και θα του παίρνανε τα φαρμακεία.

Ο ίδιος κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι έχει αποδείξεις ότι δάνεισε χρήματα στον Σπύρο Μαρτίκα και κατέληξε χαρακτηρίζοντας όλη την υπόθεση καλοστημένη κομπίνα σε βάρος του, ενώ επιπλέον του είχε απαγορευτεί εδώ και χρόνια η είσοδος στο καζίνο γιατί ήταν επαγγελματίας παίκτης του πόκερ και κέρδιζε μεγάλα ποσά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:54 Μήνυση από Μακάριο Λαζαρίδη στη διευθύντρια Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Άθλια συκοφαντία, θα λογοδοτήσουν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ