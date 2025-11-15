Αργεντινή: Εμπόλεμη ζώνη η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
Τεράστια ζημιά στο βιομηχανικό πάρκο Spegazzini, σε πλάνα αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα
Στην Αργεντινή εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, καθώς αλυσιδωτές εκρήξεις προκάλεσαν ας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις.
«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος στην Αργεντινή, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.
Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
This is what’s left after the explosion…pic.twitter.com/1PsQRFowyo
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025
Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. 😱 pic.twitter.com/79XkMo8p0U
— mellromao (@mellromao) November 15, 2025
Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.
