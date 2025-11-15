Αργεντινή: Εμπόλεμη ζώνη η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αργεντινή εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, καθώς αλυσιδωτές εκρήξεις προκάλεσαν ας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος στην Αργεντινή, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

