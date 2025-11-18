Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ

Η Χενεράλ Βιγιέγκας αποτέλεσε μόνο ένα από τα σημεία που επλήγησαν από το εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων που σάρωσε μεγάλο τμήμα του βορειοδυτικού Μπουένος Άιρες.

18 Νοέ. 2025 12:44
Πανικός επικράτησε για λίγες ώρες στην Αργεντινή, όταν ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στη Χενεράλ Βιγιέγκας της Αργεντινής. Μέσα σε λίγα λεπτά, μια συμπαγής νεφομάζα καταιγίδας– ένα εφιαλτικό «τείχος» σκόνης σε συνδυασμό με σφοδρές ριπές ανέμου – σκέπασε την πόλη, μετατρέποντας το τοπίο σε σκηνή Αποκάλυψης.

Η δύναμη της καταιγίδας ξερίζωσε δέντρα, κατέστρεψε στύλους ηλεκτροδότησης και προκάλεσε κατάρρευση μεγάλου μέρους του δικτύου σε αυτή την περιοχή της Αργεντινής.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τεράστια καταστροφή: σχεδόν το 80% της πόλης βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος παρασύρθηκαν από την καταιγίδα. Στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν από συντρίμμια, δυσκολεύοντας την επέμβαση των πυροσβεστών και των τεχνικών συνεργείων.

Ένας τοίχος σκόνης που σκόρπισε πανικό

Αυτό που εντυπωσίασε – και τρόμαξε – περισσότερο τους κατοίκους ήταν οι εντυπωσιακές εικόνες της πυκνής νεφομάζας που κινείτο καταπάνω στην πόλη. Οι ριπές ανέμου σάρωσαν την περιοχή με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας στους κατοίκους ελάχιστο χρόνο για να προστατευτούν.

Παρά τη σφοδρότητα της καταιγίδας, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν χρειάστηκε καμία εκκένωση και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι πυροσβέστες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και στην ασφαλή διέλευση των δρόμων, ενώ η εταιρεία ηλεκτρισμού άρχισε από νωρίς το πρωί της Κυριακής τις εργασίες αποκατάστασης.

Η πόλη βρισκόταν σε πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αργεντινής, η οποία είχε προειδοποιήσει για ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνες ριπές ανέμου και έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Η Χενεράλ Βιγιέγκας αποτέλεσε μόνο ένα από τα σημεία που επλήγησαν από το εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων που σάρωσε μεγάλο τμήμα του βορειοδυτικού Μπουένος Άιρες.

