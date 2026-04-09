Άρης Καρβούνης: Κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ – Ο πρώτος των πρώτων Αχαιός στην Κεντρική Επιτροπή μιλά στην «Π»

Αρης Καρβούνης. Ογδοος με 737 ψήφους στη ψηφοφορία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη νέα Κεντρική Επιτροπή. Πρώτος των πρώτων από την Αχαΐα με αξιοσημείωτη διαφορά 200 σταυρών από τον επόμενο Αχαιό. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλά σήμερα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για τα στοιχεία που χρειάζεται το κόμμα ώστε να πιάσει τους στόχους του, αξιολογεί την πορεία του Κινήματος υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέρεται στο ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα αλλά στην προσωπική του πορεία.

-Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ για να διευρύνει την απήχησή του και να πιάσει τους εκλογικούς του στόχους;

Το βασικό είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ, να πρυτανέψει επιτέλους η συλλογικότητα και η εν συναίσθηση στην πράξη και να σταματήσει αυτή η συνεχής γκρίνια που απορρέει από τις προσωπικές δυσαρέσκειες και ήττες. «Κουράζει» γενικά την κοινωνία και «κουράζουν» όσοι συνεχίζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν είμαστε εμείς σοβαροί πρώτα, δεν μπορεί να απαιτούμε να μας αντιμετωπίσει σοβαρά και η κοινωνία. Ας το καταλάβουμε.

-Πώς αξιολογείτε την πορεία του ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη; Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν;

Νομίζω ότι μετά από όσα πέρασε η παράταξη, ο πρόεδρος σήμερα συνεχίζει προς στην σωστή κατεύθυνση, στις βάσεις που είχε βάλει αν μου επιτρέπεται η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Θα μου πείτε αρκείτε το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση; Οχι. Να συνεχίσουμε από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου μας, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, θέτοντας μ’αυτό τον τρόπο κατά την προσωπική μου άποψη τους άξονες μέσα από τους οποίους το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει με ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να συμπορευτεί και να προτείνει εφαρμόσιμες και συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει το μήνυμα μας να μην θολώνει, ούτε να δίνει την ευκαιρία να το θολώσουν κάποιοι.

-Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, προϋποθέσεις για συνεννόηση με άλλες πολιτικές δυνάμεις; Και αν ναι, σε ποια βάση;

Είναι γνωστή η πρόσφατη πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να καλέσει τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σε θεματικά τραπέζια διαλόγου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Αυτό νομίζω δείχνει την πρόθεσή του, και είναι συνέχεια σε αυτό που ανέφερα και παραπάνω, την ανάγκη για προγραμματικές προτάσεις οι οποίες θα ακουμπούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι συγκλίσεις σε αυτό το επίπεδο είναι καλοδεχούμενες, μην πω αναγκαίες. Αλλά, μην μπερδέψουμε τις συγκλίσεις με τις συναλλαγές.

-Σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα;

Κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας σήμερα, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα μας επιτρέψει να είμαστε η βάση μίας προοδευτικής κυβέρνησης, ως λύση απέναντι στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ.

-Πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για θέματα διαφάνειας και λειτουργίας των θεσμών;

Τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πλευράς της κυβέρνησης, απαξίωση θεσμών, τρανό παράδειγμα της αλαζονείας που χαρακτηρίζει όλη την ΝΔ από άκρο σε άκρο.

-Πιστεύετε ότι τέτοιες υποθέσεις επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα; Και τι μπορεί να γίνει για την αποκατάστασή της;

Ξεκάθαρα την επηρεάζουν, ρίχνουν νερό στον μύλο του λαϊκισμού και της αποχής. Είναι σαν να υποτιμάται καθημερινά η νοημοσύνη του Ελληνα πολίτη. Δεν είναι λογικό, όταν για παράδειγμα όλη η Ελλάδα έχει ακούσει σε τόσες συνομιλίες για κάποιον Μάκη, κανείς θεσμικά να μην κάνει κάτι. Ούτε καν από πολιτική αξιοπρέπεια. Πως αλλάζει; Με αλλαγή προσώπων και νοοτροπίας. Λυπάμαι που το λέω, το 41% γιγάντωσε την ασυδοσία και την αδιαφάνεια.

-Πώς αξιολογείτε τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης; Εκτιμάτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην κυβερνητική πορεία;

Δεν είναι της κυβέρνησης ο ανασχηματισμός αλλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικά στο ίδιο έργο θεατές.

-Η εκλογή σας στην Κεντρική Επιτροπή αποτέλεσε μία σημαντική εξέλιξη. Πώς ερμηνεύετε την εμπιστοσύνη που σας έδειξαν τα μέλη του κόμματος;

Είναι η επιβράβευση μίας διαχρονικής και αμοιβαίας σχέση εμπιστοσύνης με τους συντρόφους από όλη την Ελλάδα και με τιμά ιδιαίτερα, γιατί προέρχεται από ανθρώπους που μπορεί να έχουμε συμπορευτεί ή διαφωνήσει, αναγνωρίζουν όμως την συνέπεια λόγων και έργων. Νομίζω ότι όσοι με στήριξαν το έκαναν γιατί είμαι συνεπής στις αρχές που με έφεραν ως εδώ.

-Ποια είναι τα επόμενα πολιτικά σας σχέδια; Σκέφτεστε μία πιο ενεργή συμμετοχή και σε εκλογικές διαδικασίες;

Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι συγκεκριμένο, ήμουν, είμαι και θα είμαι στρατιώτης της παράταξης και όπου μου ζητηθεί να βοηθήσω και σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία θα είμαι παρών.

-Διατηρείτε έναν πιο χαμηλών τόνων δημόσιο λόγο. Είναι μία συνειδητή επιλογή; Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της πολιτικής παρουσίας στα μέσα ενημέρωσης;

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επιλέγω να τοποθετηθώ πολιτικά, εντός των τειχών, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πιο ωφέλιμο και ουσιαστικό για την παράταξη, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία από τον δημόσιο λόγο. Απλά και σαν χαρακτήρας, δεν είμαι άνθρωπος που θα γράψει ή θα πει κάτι απλά για να ακουστεί, αλλά όταν έχει ουσία.

-Ησασταν πάντα ΠΑΣΟΚ, «από κούνια», δηλαδή; Και με ποιο ερέθισμα; Με ποιον μέντορα;

Ναι αυτή είναι η αλήθεια ότι γεννήθηκα σε πλήρως δημοκρατική οικογένεια με ενεργό συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ. Μέντορες; Σίγουρα ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Φώφη Γεννηματά, που είχα την τύχη να συνεργαστώ προσωπικά μαζί της, και εδώ πρέπει να κάνω μία σύντομη αναφορά σε δύο στελέχη της Αχαΐας που όταν ήρθα ως φοιτητής στην Πάτρα με βοήθησαν πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ σήμερα, και αυτοί είναι ο Μιχάλης Κίτρου και ο Ανδρέας Κελεπούρης που μέχρι και σήμερα όπου τους έχω χρειαστεί ήταν δίπλα μου.

-Με ποιους τρόπους μπορεί το ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσει ξανά πολίτες που στο παρελθόν το στήριξαν αλλά σήμερα έχουν απομακρυνθεί;

Για να φέρουμε πίσω τον κόσμο, πρέπει να σταματήσουμε να τους μιλάμε σαν ψηφοφόρους και να τους μιλήσουμε σαν ανθρώπους. Ο κόσμος που έφυγε, δεν έφυγε επειδή δεν του άρεσε το λογότυπο, έφυγε επειδή ένιωσε ότι η ζωή του τρέχει κι εμείς δεν είχαμε να του πούμε κάτι. Θα τους φέρουμε πίσω αν δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε το άγχος τους. Οταν ένας 30άρης δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, δεν θέλει να ακούσει για το τι κάναμε το 1996. Θέλει να δει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λύση για το σήμερα.

-Ως νέος άνθρωπος, ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτικού λόγου;

Αναμφισβήτητα κρίσιμη. Ειδικά αν θέλουμε να αλλάξουμε όσα αναφέραμε παραπάνω για την εμπιστοσύνη στην πολιτική. Σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, το στεγαστικό, το brain drain, η υπογεννητικότητα είναι η ζωή μας. Με την παρουσία νέων ανθρώπων μπαίνει στην πολιτική κουβέντα το «εδώ και τώρα». Οταν δεν είμαστε παρόντες, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις.

-Πώς ερμηνεύετε τη μετακίνηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς άλλους πολιτικούς χώρους τα προηγούμενα χρόνια;

Χρησιμοποίησαν το ΠΑΣΟΚ ως εφαλτήριο για να εξαργυρώσουν την ιστορία του σε μια καρέκλα εξουσίας, είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι κλασικό παράδειγμα έλλειψης πολιτικής ηθικής, που ένα κομμάτι συνέβαλε και σε αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τη γενικευμένη απαξίωση του «όλοι ίδιοι είναι μωρέ». Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο αυτό ισχύει πιστεύω.

-Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Αχαΐα σήμερα και ποιες πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες για την περιοχή;

Ζώ στην Πάτρα και την Αχαΐα τα τελευταία 20 χρόνια, ειλικρινά την θεωρώ ίσως την πιο αδικημένη περιοχή της χώρας μας, με βάση τις δυνατότητές της και το φυσικό πλούτο που διαθέτει. Νομίζω ότι η απουσία σημαντικών υποδομών και ενός ικανού αναπτυξιακού πλάνου για τα επόμενα χρόνια την βάζει σε μία παρατεταμένη κατάσταση «φτωχού συγγενή» και δεν της αξίζει. Η καθημερινότητα και η εχθρικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται ο πολίτης, ο εργαζόμενος, ο παραγωγός, ο επιχειρηματίας. Αν με ρωτάτε για την βασική προτεραιότητα. Μία. Πολιτική Βούληση.

