Αρπαγή και δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία στην Ελευσίνα: ΒΙΝΤΕΟ – ντοκουμέντο από τις τελευταίες του κινήσεις

Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό σορού σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, η οποία ανήκει στον 27χρονο επιχειρηματία που είχε απαχθεί τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

02 Φεβ. 2026 11:46
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε ρέμα στη Νέα Πέραμος. Πρόκειται για τον άνδρα που είχε πέσει θύμα αρπαγής τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρεται να οδήγησαν το θύμα σε απόμερο σημείο κοντά στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, όπου τον εκτέλεσαν με τουλάχιστον επτά πυροβολισμούς. Στη συνέχεια επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στη σορό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Άγνωστο παραμένει για πόσο χρονικό διάστημα ο 27χρονος κρατήθηκε από τους απαγωγείς του, από τη στιγμή της αρπαγής του στο κέντρο της Ελευσίνας έως τη δολοφονία του στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τεθεί στη διάθεση των Αρχών, ο επιχειρηματίας φαίνεται να επιστρέφει πεζός στο σπίτι του τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, φορώντας γκρι φόρμα και μπλε φούτερ με κουκούλα. Στις 2:01 στρίβει στο στενό που οδηγεί στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.

Λίγο αργότερα, από την αντίθετη κατεύθυνση εμφανίζεται ένα μπλε Ι.Χ. όχημα, στο οποίο επιβαίνουν τέσσερα άτομα. Με την απειλή όπλου, οι δράστες τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από το σημείο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας παραδόθηκε στην Αστυνομία από τη σύντροφό του, η οποία κατήγγειλε άμεσα την αρπαγή. Από την ανάλυση των πινακίδων κυκλοφορίας προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του κινήτρου της δολοφονίας. Το ενδεχόμενο απαγωγής με σκοπό την είσπραξη λύτρων φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς, παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος προερχόταν από εύπορη οικογένεια, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τους οικείους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με οικονομικές διαφορές του θύματος με τους δράστες. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν πιθανές ομοιότητες με υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία που είχε εντοπιστεί νεκρός το 2024 σε δασική περιοχή στη Μάνδρα, όπου τότε οι δράστες είχαν επιχειρήσει να κάψουν τόσο το πτώμα όσο και το όχημα της απαγωγής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: protothema

