Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2! Οι μικροί δείχνουν τον δρόμο στους μεγάλους

Δεύτερη νίκη στο Youth League για τους Πειραιώτες

01 Οκτ. 2025 17:28
Τον “δρόμο” στους μεγάλους δείχνουν οι μικροί του Ολυμπιακού! Το λέμε γιατί Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Άρσεναλ με 2-1 και έκανε το 2/2 στη φετινή League Phase του Youth League.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Σίμου συνεχίζει με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία του στο Youth League. Μετά το 4-0 επί της Πάφου στου Ρέντη, ήρθε και το σημαντικό 2-1 στην έδρα της Άρσεναλ.

Η νίκη αυτή φέρνει τον Ολυμπιακό στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με έξι βαθμούς, δίνοντάς του επιπλέον ψυχολογία για το πολύ δύσκολο ματς με την Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτωβρίου (13:00). Σχετικά με την υπόθεση πρόκριση, στην επόμενη φάση του Youth League θα περάσουν οι πρώτες 23 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα.

Οι σύλλογοι που θα καταταγούν στις θέσεις 1 έως 6 στη βαθμολογία της League Phase θα προκριθούν απευθείας στον γύρο των 32 και θα αντιμετωπίσουν τους συλλόγους που θα βρεθούν στις θέσεις 17 έως 22. Αυτού που θα τερματίσουν στις θέσεις 7 έως 16 θα αντιμετωπίσουν τους 10 συλλόγους που προκρίνονται μέσω της διαδρομής Domestic Champions στον γύρο των 32.

Η Κ19 των Πειραιωτών εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι “κανονιέρηδες” έμειναν με δέκα παίκτες στο 15′, λόγω της αποβολής του Κόπλεϊ και με ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και γκολ των Ίθάν Κορτές στο 20′ και Χρίστου Φίλη στο 38′, πήραν το “διπλό” στο Λονδίνο.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 83′ με το γκολ του Ογκουννάικε, πίεσαν για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά ο Ολυμπιακός άντεξε και πήρε το “τρίποντο”.

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΡΣΕΝΑΛ: Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Ντούντζιακ, Ιμπραχίμ, Κόπλεϊ, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον, Άννους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα, Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος, Κορτές

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase
Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός
