Αρτέμιδα: Το μοιραίο λάθος των ανηλίκων πίσω από το τροχαίο – Τα νέα στοιχεία για την τραγωδία με τον 15χρονο

Νέα δεδομένα και μαρτυρίες έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος, με επίκεντρο την ταχύτητα και το πώς το όχημα βρέθηκε στα χέρια ανηλίκων.

14 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου αγοριού, εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ανήλικοι βρέθηκαν να οδηγούν το μοιραίο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις ανήλικοι εξετράπη της πορείας του στην οδό Δημοκρατίας και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο. Στο τιμόνι φέρεται να βρισκόταν 14χρονος, ενώ ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 15χρονου. Οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες από τους θεράποντες ιατρούς.

Η έρευνα της Τροχαίας επικεντρώνεται κυρίως στο πώς τα κλειδιά του αυτοκινήτου βρέθηκαν στην κατοχή των ανηλίκων. Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 15χρονος συνοδηγός φέρεται να είχε πάρει τα κλειδιά του πατέρα του χωρίς να γίνει αντιληπτός και στη συνέχεια να παρέδωσε το όχημα στον 14χρονο φίλο του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της ταχύτητας, καθώς αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για κίνηση με πολύ υψηλότερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο των 30 χιλιομέτρων την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι Αρχές αναμένουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχουν ήδη διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κατανάλωση ουσιών ή άλλος εξωγενής παράγοντας που συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε τέτοιες ηλικίες είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επικινδυνότητα της συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι τα κλειδιά φαίνεται να αφαιρέθηκαν χωρίς οι γονείς να το αντιληφθούν.

Παράλληλα, βίντεο από κάμερες της περιοχής που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει το όχημα να κινείται με αυξημένη ταχύτητα λίγο πριν από την πρόσκρουση, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.


