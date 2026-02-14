«Άρτεμις»: Χτύπημα στο σκοτεινό κύκλωμα – Συλλήψεις για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης παράνομου υλικού ανηλίκων στο διαδίκτυο. Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και κατασχέσεις ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας.

14 Φεβ. 2026 13:48
Pelop News

Με την κωδική ονομασία «Άρτεμις» πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη, για υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε εκτενή ψηφιακή ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες διωκτικές Αρχές. Από την έρευνα εντοπίστηκαν χρήστες στην Ελλάδα που είχαν πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες και διαμοίραζαν αρχεία με παράνομο περιεχόμενο που αφορούσε ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες ζήτησαν στοιχεία από παρόχους διαδικτύου και αξιοποίησαν εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, των διαδικτυακών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν και των κατοικιών τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 7 και 12 Φεβρουαρίου 2026 από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την αντίστοιχη υπηρεσία Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα, κατασχέθηκαν δέκα σκληροί δίσκοι υπολογιστών, τρεις εξωτερικοί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα μνήμης SD και μία κάρτα SIM.

Από την επιτόπια ψηφιακή εξέταση των κατασχεθέντων μέσων εντοπίστηκε μεγάλος όγκος παράνομου υλικού, γεγονός που οδήγησε στις συλλήψεις. Τα πειστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία για τον πέμπτο κατηγορούμενο αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως.

