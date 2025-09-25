ArtWalk 10: Η ψυχική υγεία στους τοίχους και στις φωνές της Πάτρας

Το ArtWalk 10 συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους στην τέχνη του δημόσιου χώρου, φέρνοντας φέτος δράσεις που ξεπερνούν τα όρια των τοιχογραφιών και αγγίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εθελοντική ομάδα SocialWork4All παρουσιάζει τη δράση «Ενδυνάμωση και Ψυχική Υγεία: Οι αλήθειες στους τοίχους της πόλης», την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00 – 13:00, στην Πλατεία Όλγας.

Η δράση συνδέει δύο εμβληματικές τοιχογραφίες της Πάτρας, την «Bad Hair Day» και την «In Chaos Find Joy», με ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση και τις κοινωνικές προκλήσεις που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας.

Κεντρικό στοιχείο θα αποτελέσει η διαδραστική πρωτοβουλία «Post-it with Love», μέσα από την οποία μικροί και μεγάλοι θα γράψουν θετικά μηνύματα σε post-it και θα τα ανταλλάξουν μεταξύ τους, γεμίζοντας την πλατεία με χρώμα, αισιοδοξία και μηνύματα αγάπης.

Η SocialWork4All, που ιδρύθηκε το 2023 από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκει να φέρει την κοινωνική εργασία πιο κοντά στην καθημερινή ζωή, προωθώντας την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση.

Με αυτή την πρωτότυπη δράση, το ArtWalk 10 αποδεικνύει ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο δεν είναι μόνο εικόνα στους τοίχους, είναι φωνή, διάλογος και κοινότητα που συνδημιουργεί.

Πλατεία Όλγας, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2025.

