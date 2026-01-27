ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζήτησε την αναβολή όλων των αγώνων του λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία

Από την πλευρά του ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας εβδομάδας, σε όλα τα τμήματα, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία στην οποία έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του Δικεφάλου.

Αναβλήθηκε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

