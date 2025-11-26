Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά

Περίπου δέκα ημέρες μετά την καταγγελία της μητέρας δύο ανήλικων παιδιών στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η υπόθεση που εξετάζεται στον Πειραιά παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή. Ο 20χρονος θείος των παιδιών έχει ομολογήσει κατ’ επανάληψη τις πράξεις του, ενώ οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν υλικό με γενετήσιες πράξεις σε βάρος των δύο αδερφών και άλλων ανήλικων παιδιών. Ο 40χρονος σύντροφός του, που συνελήφθη με ένταλμα, αρνείται κάθε συμμετοχή και εμφανίζεται να ρίχνει όλη την ευθύνη στον 20χρονο.

Ο 20χρονος συνελήφθη άμεσα με τη διαδικασία του αυτοφώρου και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 40χρονος συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα, βάσει εντάλματος, και αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών

Κατά την προανακριτική διαδικασία και ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε «για να ικανοποιήσει» τον σύντροφό του. Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σε κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές και των δύο ανδρών, υλικό που περιλαμβάνει όχι μόνο σκηνές κακοποίησης των δύο παιδιών αλλά και πορνογραφικό υλικό με άλλα ανήλικα – ακόμη και κάτω των δέκα ετών.

Ο 40χρονος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα και ότι όλες οι πράξεις έγιναν αποκλειστικά από τον 20χρονο. Οι ισχυρισμοί του θα εξεταστούν αύριο, κατά την απολογία του στον ανακριτή, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Οι γονείς των δύο παιδιών παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο 20χρονος, τον οποίο εμπιστεύονταν απόλυτα, θα μπορούσε να έχει κακοποιήσει τα παιδιά τους.

