Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση κακοποίησης δύο μικρών παιδιών, μόλις 2 και 4 ετών, στην Αθήνα. Θείος των παιδιών και ο 40χρονος σύντροφός του συνελήφθησαν μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, όταν η μητέρα διαπίστωσε ανησυχητική συμπεριφορά και κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Παιδί - βιασμός - κακοποίηση
26 Νοέ. 2025 13:06
Pelop News

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις αρχές ήρθε στο φως στην Αθήνα, όταν η μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 2 και 4 ετών κατήγγειλε στις αρχές ότι ο μεγαλύτερος γιος της παρουσίαζε συμπεριφορά που την ανησύχησε, οδηγώντας σε μια σοβαρή έρευνα της Αστυνομίας και στην άμεση ενεργοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη δύο ανδρών:  ενός 20χρονου Ρουμάνου, θείου των παιδιών και ενός 40χρονου Αλβανού, συντρόφου του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη στιγμή που η μητέρα – αδερφή του 20χρονου και σύζυγος Έλληνα – τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα παρατήρησε περίεργες κινήσεις του 4χρονου και, όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει, το παιδί ανέφερε τον θείο του. Η γυναίκα προχώρησε άμεσα σε καταγγελία. Τα παιδιά εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή, διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κινητά τηλέφωνα των δύο ανδρών, εντοπίστηκε υλικό που αξιοποιήθηκε από τις αρχές.

Ο 20χρονος ομολόγησε και κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 40χρονος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ