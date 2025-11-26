Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις αρχές ήρθε στο φως στην Αθήνα, όταν η μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 2 και 4 ετών κατήγγειλε στις αρχές ότι ο μεγαλύτερος γιος της παρουσίαζε συμπεριφορά που την ανησύχησε, οδηγώντας σε μια σοβαρή έρευνα της Αστυνομίας και στην άμεση ενεργοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη δύο ανδρών: ενός 20χρονου Ρουμάνου, θείου των παιδιών και ενός 40χρονου Αλβανού, συντρόφου του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη στιγμή που η μητέρα – αδερφή του 20χρονου και σύζυγος Έλληνα – τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα παρατήρησε περίεργες κινήσεις του 4χρονου και, όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει, το παιδί ανέφερε τον θείο του. Η γυναίκα προχώρησε άμεσα σε καταγγελία. Τα παιδιά εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή, διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κινητά τηλέφωνα των δύο ανδρών, εντοπίστηκε υλικό που αξιοποιήθηκε από τις αρχές.

Ο 20χρονος ομολόγησε και κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο 40χρονος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



