ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει 510 θέσεις σε δομές του υπουργείου Υγείας σε 32 περιοχές της χώρας.

ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
16 Φεβ. 2026 11:15
Pelop News

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει με την 1Κ/2026 συνολικά 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3ετούς διάρκειας) σε δομές του υπουργείου Υγείας.

Οι αιτήσεις ξεκινούν Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και λήγουν Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00. Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του site του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με παράβολο 15 ευρώ.

Οι θέσεις 

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 186 θέσεις Ενδεικτικές ειδικότητες: • ΠΕ Φαρμακευτικής: 35 • ΠΕ Βιολόγων: 19 • ΠΕ Βιοχημικών: 18 • ΠΕ Ακτινοφυσικών: 14 • ΠΕ Πληροφορικής: 15 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – Νομικών: 44 • ΠΕ Ψυχολόγων: 9 Επίσης: Μηχανικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές κ.ά.
  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 324 θέσεις • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού: 252 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 25 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 24 • ΥΕ Επιμελητών: 14 • ΥΕ Νυχτοφυλάκων: 5

Γεωγραφική κατανομή

Οι θέσεις καλύπτουν μεγάλα αστικά κέντρα και νησιωτικές/περιφερειακές περιοχές, μεταξύ άλλων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χίος, Μυτιλήνη, Ρέθυμνο, Λασίθι, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Κοζάνη, Καστοριά, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Κάλυμνο, Λήμνο, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Κατερίνη, Σπάρτη, Πύργος, Γιαννιτσά, Χαλκιδική, Έβρος.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

  • ΠΕ: Πτυχία/διπλώματα ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμα/ισοδύναμα αλλοδαπής (σε ορισμένες θέσεις απαιτείται μεταπτυχιακό).
  • ΥΕ: Απολυτήριο γυμνασίου, δημοτικού (για αποφοίτους έως 1980), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή ισότιμοι τίτλοι αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη για τους κωδικούς θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα και τις διαδικασίες, ώστε να αποφύγουν λάθη που οδηγούν σε απόρριψη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ