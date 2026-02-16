ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει με την 1Κ/2026 συνολικά 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3ετούς διάρκειας) σε δομές του υπουργείου Υγείας.

Οι αιτήσεις ξεκινούν Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και λήγουν Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00. Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του site του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με παράβολο 15 ευρώ.

Οι θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) : 186 θέσεις Ενδεικτικές ειδικότητες: • ΠΕ Φαρμακευτικής: 35 • ΠΕ Βιολόγων: 19 • ΠΕ Βιοχημικών: 18 • ΠΕ Ακτινοφυσικών: 14 • ΠΕ Πληροφορικής: 15 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – Νομικών: 44 • ΠΕ Ψυχολόγων: 9 Επίσης: Μηχανικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές κ.ά.

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 324 θέσεις • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού: 252 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 25 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 24 • ΥΕ Επιμελητών: 14 • ΥΕ Νυχτοφυλάκων: 5

Γεωγραφική κατανομή

Οι θέσεις καλύπτουν μεγάλα αστικά κέντρα και νησιωτικές/περιφερειακές περιοχές, μεταξύ άλλων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χίος, Μυτιλήνη, Ρέθυμνο, Λασίθι, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Κοζάνη, Καστοριά, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Κάλυμνο, Λήμνο, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Κατερίνη, Σπάρτη, Πύργος, Γιαννιτσά, Χαλκιδική, Έβρος.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

ΠΕ : Πτυχία/διπλώματα ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμα/ισοδύναμα αλλοδαπής (σε ορισμένες θέσεις απαιτείται μεταπτυχιακό).

: Πτυχία/διπλώματα ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμα/ισοδύναμα αλλοδαπής (σε ορισμένες θέσεις απαιτείται μεταπτυχιακό). ΥΕ: Απολυτήριο γυμνασίου, δημοτικού (για αποφοίτους έως 1980), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή ισότιμοι τίτλοι αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη για τους κωδικούς θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα και τις διαδικασίες, ώστε να αποφύγουν λάθη που οδηγούν σε απόρριψη.

