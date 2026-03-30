ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για τις 2.628 μόνιμες θέσεις – Τελευταία ευκαιρία για τις αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει οριστικά σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 14:00. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες του έτους, καθώς αφορά την πλήρωση 2.628 μόνιμων θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (1Γ/2025). Παρά το γεγονός ότι η δεξαμενή των υποψηφίων είναι προκαθορισμένη, ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός λόγω της ποιότητας των θέσεων και της γεωγραφικής τους διασποράς.

Το «πακέτο» των 2.628 θέσεων καλύπτει δεκάδες ειδικότητες, με έμφαση σε:

Διοικητικό-Οικονομικό: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Εφοριακών, Δημοσιονομικών.

Τεχνικές Ειδικότητες: ΤΕ Πληροφορικής και Μηχανικών (όλων των κλάδων).

Κοινωνική Πρόνοια & Υγεία: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Πρωτογενής Τομέας: ΤΕ Γεωπόνων, Δασοπόνων και Τεχνολόγων Τροφίμων.

Πολιτισμός: ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και Συντηρητών Αρχαιοτήτων.

Η προκήρυξη προβλέπει τη στελέχωση υπηρεσιών σε 137 περιοχές της επικράτειας. Εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, όπως η Κάσος, η Σκύρος, το Διδυμότειχο και η Κόνιτσα, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες μόνιμου διορισμού στην περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στο asep.gr πριν από την καταληκτική ώρα (14:00), καθώς λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τις τελευταίες ώρες, ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην απόκριση της ιστοσελίδας.

