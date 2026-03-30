ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για τις 2.628 μόνιμες θέσεις – Τελευταία ευκαιρία για τις αιτήσεις

Λήγει σήμερα στις 14:00 η προθεσμία για τις 2.628 μόνιμες θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026. Αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (ΤΕ).

ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για τις 2.628 μόνιμες θέσεις - Τελευταία ευκαιρία για τις αιτήσεις
30 Μαρ. 2026 9:27
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει οριστικά σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 14:00. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες του έτους, καθώς αφορά την πλήρωση 2.628 μόνιμων θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (1Γ/2025). Παρά το γεγονός ότι η δεξαμενή των υποψηφίων είναι προκαθορισμένη, ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός λόγω της ποιότητας των θέσεων και της γεωγραφικής τους διασποράς.

Το «πακέτο» των 2.628 θέσεων καλύπτει δεκάδες ειδικότητες, με έμφαση σε:

  • Διοικητικό-Οικονομικό: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Εφοριακών, Δημοσιονομικών.

  • Τεχνικές Ειδικότητες: ΤΕ Πληροφορικής και Μηχανικών (όλων των κλάδων).

  • Κοινωνική Πρόνοια & Υγεία: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

  • Πρωτογενής Τομέας: ΤΕ Γεωπόνων, Δασοπόνων και Τεχνολόγων Τροφίμων.

  • Πολιτισμός: ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και Συντηρητών Αρχαιοτήτων.

Η προκήρυξη προβλέπει τη στελέχωση υπηρεσιών σε 137 περιοχές της επικράτειας. Εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, όπως η Κάσος, η Σκύρος, το Διδυμότειχο και η Κόνιτσα, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες μόνιμου διορισμού στην περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στο asep.gr πριν από την καταληκτική ώρα (14:00), καθώς λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τις τελευταίες ώρες, ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην απόκριση της ιστοσελίδας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
