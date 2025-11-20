ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ

Από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
20 Νοέ. 2025 15:59
Pelop News

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 132 μόνιμων θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες φορέων του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (πρόσκληση 2Γ/2022) και πρόκειται για το Β΄ στάδιο της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες της προκήρυξης (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 08:00 και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ 

