ΑΣΕΠ: Όλες οι νέες προκηρύξεις για 15.000 μόνιμους στο δημόσιο

Το ΑΣΕΠ ετοιμάζεται για έναν από τους πιο «γεμάτους» μήνες του έτους, καθώς σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση ομάδων εργασίας, δεκάδες μεγάλες προκηρύξεις μπαίνουν στην τελική ευθεία επεξεργασίας ή δημοσίευσης.

Υπουργείο Υγείας με πάνω από 3.800 νέες θέσεις

Το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να προκηρύξει τρεις μεγάλους διαγωνισμούς που αφορούν συνολικά 3.811 νέες προσλήψεις.

510 θέσεις για πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

1.701 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

1.600 θέσεις Νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Οι προκηρύξεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας σχεδίων και αναμένεται να δημοσιευτούν εντός του επόμενου διαστήματος.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Η ΥΠΑ προετοιμάζει προκήρυξη ΑΣΕΠ για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και διαδικασίες αναπλήρωσης επιτυχόντων από προηγούμενους διαγωνισμούς.

Νέα στάδια του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Το ΑΣΕΠ προχωρά σε σειρά «Β΄ Σταδίου» προκηρύξεων που βασίζονται στα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, συνολικά πάνω από 6.000 θέσεις:

1ΓΒ/2025: 2.084 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

2ΓΒ/2025: 4.276 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

3ΓΒ/2025: 43 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Οι διαδικασίες αφορούν ελέγχους αιτήσεων και καταχώριση μεταβολών στο ΟΠΣ.

Προσλήψεις και σε άλλους δημόσιους φορείς

Ανάμεσα στις προκηρύξεις που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ ξεχωρίζουν:

4ΓΒ/2025: 127 θέσεις σε διάφορους φορείς του Δημοσίου,

4Κ/2025: 69 θέσεις στην ΕΥΑΘ Α.Ε.,

1Κ/2025: 314 θέσεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).

Επιπλέον, έχει ήδη δημοσιευθεί η 5Κ/2025 για 20 θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς και προετοιμάζεται προκήρυξη 25 θέσεων στην ΕΡΤ Α.Ε.

Υπουργείο Εξωτερικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 2Γ/2025, που αφορά 145 θέσεις Διοικητικού Προξενικού Κλάδου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προβλέπεται ηλεκτρονική γραπτή εξέταση και διαδικασία επιλογής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Σε τελική φάση μεγάλες προκηρύξεις του 2024 ΑΣΕΠ

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για αρκετές πολυπληθείς προκηρύξεις της προηγούμενης χρονιάς:

1Κ/2024: 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία,

6Κ/2024: 1.592 θέσεις για άτομα με αναπηρία,

7Κ/2024: 1.113 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

8Κ/2024: 2.217 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στο στάδιο του τελικού ελέγχου ή ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων.

Με βάση το έγγραφο, οι ομάδες εργασίας του ΑΣΕΠ ασχολούνται αυτή την περίοδο με περισσότερες από 25 ενεργές ή υπό σχεδιασμό προκηρύξεις, οι οποίες αφορούν συνολικά πάνω από 15.000 θέσεις σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και οργανισμούς του Δημοσίου.

