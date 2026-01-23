ΑΣΕΠ: Πάνω από 16.000 μόνιμες προσλήψεις σε Δημόσιο το 2026, δείτε πού

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ρεκόρ για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, καθώς μέσω του ΑΣΕΠ προγραμματίζεται η κάλυψη συνολικά 16.739 μόνιμων θέσεων σε υπουργεία, ΟΤΑ, νοσοκομεία, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από αυτές, οι 10.449 θέσεις θα καλυφθούν μέσω κλασικών προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, αξιοποιώντας τη μοριοδότηση τυπικών προσόντων και χωρίς γραπτές εξετάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται προκήρυξη για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για προσωπικό αεροναυτιλίας και τεχνολογικών συστημάτων σε αεροδρόμια όλης της χώρας.

Στον τομέα της Υγείας προγραμματίζονται τρεις μεγάλες προκηρύξεις:

510 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΟΧ για αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διοικητικές, παραϊατρικές και τεχνολογικές ειδικότητες .

1.696 θέσεις για αποφοίτους Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

1.600 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για ενίσχυση των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, προκηρύσσονται 1.800 θέσεις για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και 1.700 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους, ΟΤΑ, υπουργεία, οργανισμούς και μονάδες υγείας, καλύπτοντας ειδικότητες όπως καθαριότητα, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, εργάτες, φύλακες και κλητήρες.

Στον εκπαιδευτικό τομέα, προγραμματίζονται:

Νέα προκήρυξη περίπου 2.500 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πιθανόν με κάλυψη μέσω επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2024.

600 θέσεις για πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Υπουργείου Παιδείας.

Δύο μεγάλες προκηρύξεις για κατάταξη εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας σε Πρωτοβάθμια (ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΠΕ.

Επιπλέον, μέσω του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (καλοκαίρι 2025) θα καλυφθούν 6.290 θέσεις, εκ των οποίων 2.700 για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 3.500 για Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 90 για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Χρονοδιάγραμμα έκδοσης προκηρύξεων

Οι πρώτες προκηρύξεις του 2026 αναμένεται να εκδοθούν έως το Πάσχα και θα περιλαμβάνουν τρεις διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας και έναν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η προκήρυξη για τις πρώτες 510 θέσεις στον τομέα Υγείας θα δημοσιευθεί έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ την ίδια περίοδο θα αποσταλεί η προκήρυξη της ΥΠΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι υπόλοιπες προκηρύξεις Υγείας για 1.696 και 1.600 θέσεις αναμένονται στις αρχές Φεβρουαρίου.

