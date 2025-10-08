Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

«Ήταν μια καλή διαδικασία, σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε ασκήσει ήδη έφεση, προκειμένου να επαναξιολογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο» είπε ο κ. Ζησίδης.

Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
08 Οκτ. 2025 16:46
Pelop News

Για μια καλή διαδικασία και μια ορθή απόφαση, για την οποία, ωστόσο, άσκησαν ήδη έφεση, μίλησαν οι δικηγόροι του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης και Μιχάλης Μαρκουλάκος, κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Ήταν μια καλή διαδικασία, σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε ασκήσει ήδη έφεση, προκειμένου να επαναξιολογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο» είπε ο κ. Ζησίδης.

Διαβάστε επίσης: Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρκουλάκος επισήμανε πως «η ποινή ήταν μόνοι χρηματική, 7.000 ευρώ με αναστολή. Αυτή η πολύ μικρή ποινή είναι ενδεικτική της έλλειψης απαξίας της συμπεριφοράς του κυρίου Μπισμπίκη. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, επειδή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι νέος και σήμερα έχει ξεκινήσει κι ερμηνεύεται από τα δικαστήρια, είμαστε βέβαιοι ότι στον επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας, ο κ. Μπισμπίκης θα απαλλαγεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ήταν καλή και η απόφαση ήταν ορθή».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ