Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Για μια καλή διαδικασία και μια ορθή απόφαση, για την οποία, ωστόσο, άσκησαν ήδη έφεση, μίλησαν οι δικηγόροι του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης και Μιχάλης Μαρκουλάκος, κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Ήταν μια καλή διαδικασία, σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε ασκήσει ήδη έφεση, προκειμένου να επαναξιολογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο» είπε ο κ. Ζησίδης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρκουλάκος επισήμανε πως «η ποινή ήταν μόνοι χρηματική, 7.000 ευρώ με αναστολή. Αυτή η πολύ μικρή ποινή είναι ενδεικτική της έλλειψης απαξίας της συμπεριφοράς του κυρίου Μπισμπίκη. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, επειδή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι νέος και σήμερα έχει ξεκινήσει κι ερμηνεύεται από τα δικαστήρια, είμαστε βέβαιοι ότι στον επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας, ο κ. Μπισμπίκης θα απαλλαγεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ήταν καλή και η απόφαση ήταν ορθή».

