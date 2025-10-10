Ασπιρίνες στην ακρίβεια: Οι λίστες δεν σώζουν τα νοικοκυριά

Nέα έκρηξη στις τιμές σημαντικών τροφίμων καταγράφηκε το Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Ασπιρίνες στην ακρίβεια: Οι λίστες δεν σώζουν τα νοικοκυριά
10 Οκτ. 2025 11:40
Pelop News

Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, ιδιαίτερα στο κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, όπως καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ, αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ειδικά τα πιο ευάλωτα.

Η ιδέα μιας μείωσης κατά 5% σε εκατοντάδες προϊόντα για έξι μήνες ακούγεται θετική στα χαρτιά. Στην πράξη, όμως, φαντάζει περισσότερο ως μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα παρά ως μια ουσιαστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις που σε πολλά είδη ξεπέρασαν το 30-40% τα τελευταία χρόνια, μια έκπτωση 5% σε επιλεγμένα προϊόντα μοιάζει με ασπιρίνη σε βαρύ τραυματισμό.

Οι καταναλωτές έχουν κουραστεί από τα «καλάθια» και τις προσωρινές λίστες. Αυτές οι αποσπασματικές κινήσεις δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του κακού.

Χρειαζόμαστε τολμηρές, οριζόντιες παρεμβάσεις και όχι άλλα ημίμετρα που απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, κάθε νέα «λίστα σωτηρίας» θα είναι απλώς μια ακόμα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ