Ασπιρίνες στην ακρίβεια: Οι λίστες δεν σώζουν τα νοικοκυριά

Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, ιδιαίτερα στο κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά, όπως καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ, αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ειδικά τα πιο ευάλωτα.

Η ιδέα μιας μείωσης κατά 5% σε εκατοντάδες προϊόντα για έξι μήνες ακούγεται θετική στα χαρτιά. Στην πράξη, όμως, φαντάζει περισσότερο ως μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα παρά ως μια ουσιαστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις που σε πολλά είδη ξεπέρασαν το 30-40% τα τελευταία χρόνια, μια έκπτωση 5% σε επιλεγμένα προϊόντα μοιάζει με ασπιρίνη σε βαρύ τραυματισμό.

Οι καταναλωτές έχουν κουραστεί από τα «καλάθια» και τις προσωρινές λίστες. Αυτές οι αποσπασματικές κινήσεις δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του κακού.

Χρειαζόμαστε τολμηρές, οριζόντιες παρεμβάσεις και όχι άλλα ημίμετρα που απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, κάθε νέα «λίστα σωτηρίας» θα είναι απλώς μια ακόμα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



