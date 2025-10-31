Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 13.20 για το περιστατικό και το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και μετέφερε το παιδί στο Θριάσιο χωρίς σφυγμό.

Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
31 Οκτ. 2025 16:35
Pelop News

Ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου του στον Ασπρόπυργο και πέθανε την ώρα της γυμναστικής.

Το περιστατικό έγινε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου την ώρα που γινόταν το μάθημα της γυμναστικής. Το παιδί κατέρρευσε και παρότι του έκαναν για αρκετή ώρα ΚΑΡΠΑ δυστυχώς το παιδάκι δεν επανήλθε.

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 13.20 για το περιστατικό και το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και μετέφερε το παιδί στο Θριάσιο χωρίς σφυγμό.

Εκεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στο LIve News ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για μια ώρα προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Όπως προβλέπεται έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής φυσικής αγωγής του σχολείου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ