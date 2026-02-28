Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του

Δυστυχώς Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (28/2/2026) στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν ένα επιβατηγό ΙΧ που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Σοκ, έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



