Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία
Δυστυχώς Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (28/2/2026) στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν ένα επιβατηγό ΙΧ που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.
Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
