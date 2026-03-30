Ασταμάτητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής, “καθάρισαν” και τα Αστέρια Αχαΐας

Παρότι έχουν «κλειδώσει» την 1η θέση, οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής συνεχίζουν ασταμάτητες την πορεία τους στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και πέτυχαν την 21η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η πατρινή ομάδα επικράτησε εύκολα με 3-0 (25-18,25-16,25-17) σετ του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας και παρέμεινε αήττητη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητας της απέναντι στην μαχητική ομάδα της Κάτω Αχαΐας μπροστά σε ένα κατάμεστο από κόσμο.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Καραμούντζου, Τσακούμη, Κατσή, Αρβανιτόπουλου, Κατσιμίγα, Σπυροπούλου, Ηλιοπούλου, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου, Ματάλα, Μότση, Κουζάπα, Στεφοπούλου, Καγκελάρη, λίμπερο η Κόλια

