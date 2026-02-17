Ασταμάτητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησε και ο Ερυθρός Αστέρας

Ασταμάτητη η γυναίκεια ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία πραγματοποίησε νέα καλή εμφάνιση και νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (25-20, 25-18, 25-23) σετ, τον Παμβοχαϊκό για την 16η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ με αποτέλεσμα να παραμένει μόνη και αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-1 του Απόλλωνα στο τοπικό ντέρμπι και έτσι διατηρήθηκε το +7 για την Παναχαϊκή στον βαθμολογικό πίνακα με όλο το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο πλέον στην βαθμολογική απόσταση των δυο ομάδων στο τέλος τη κανονικής περιόδου, όπου και θα κριθούν τα play –offs ανόδου.

