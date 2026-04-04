Άστατος ο καιρός σήμερα, έρχεται βουτιά της θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πάτρα

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και γενικευμένη αστάθεια εξελίσσεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα βροχές αναμένονται και σε ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται πρόσκαιρα πιο έντονα επεισόδια.

Η εικόνα της Παρασκευής είχε ήδη δείξει το αποτύπωμα της αστάθειας, καθώς σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων σταθμών του meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Κρήτη, στη Θράκη και σε νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Η υψηλότερη καταγραφή έως τις 19:40 της 3ης Απριλίου σημειώθηκε στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου το ύψος βροχής έφτασε τα 77,2 χιλιοστά.

Για σήμερα, η ΕΜΥ περιγράφει άστατο καιρό με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν περισσότερο από το μεσημέρι και μετά. Στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου προβλέπονται και λίγα χιόνια.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ κατά τόπους μπορεί να αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με θερμοκρασία από 8 έως 17-18 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 19-20 βαθμούς.

Όσονα φορά την Πάτρα, σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου αναμένεται αίθριος σε γενικές γραμμές καιρός με άνοδος της θερμοκρασίας και ασθενείς βροχές τις βραδινές ώρες. Συγκεκριμένα, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τη θέση τους σε ασθενείς βροχές τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοδυτικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 90% κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα του καιρού αύριο Κυριακή 5 Απριλίου, με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα από το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις νωρίς το πρωί και ηλιοφάνεια το μεσημέρι, ενώ το βράδυ αναμένεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – Βορειοανατολικοί έως 4 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 90% τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μικρής διάρκειας καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Κρήτη βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6, γρήγορα όμως στα βόρεια και από το απόγευμα και στα νότια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ημέρες, η τάση μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη παραμένει σχετικά ήπια, με τοπικές βροχές κυρίως σε νότιες και νησιωτικές περιοχές στην αρχή της εβδομάδας και με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Η ΕΜΥ προβλέπει ότι την Κυριακή 5 Απριλίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν σε τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της νότιας νησιωτικής χώρας, ενώ από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και ορισμένα ηπειρωτικά τμήματα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται πλέον προς το δεύτερο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας. Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, μετά τη Μεγάλη Πέμπτη ενισχύεται αισθητά η πιθανότητα πτώσης της θερμοκρασίας, με τα διαθέσιμα στοιχεία να συγκλίνουν σε ψυχρότερη εξέλιξη από τις 10 έως τις 12 Απριλίου. Ο ίδιος σημειώνει ότι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, όμως από τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο το σενάριο της πτώσης εμφανίζεται ισχυρότερο, με πιθανότητες που τοποθετούνται περίπου στο 70% με 80%.

Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δίνουν μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα για τοπικά φαινόμενα, ενώ η βεβαιότητα μειώνεται όσο η πρόγνωση απομακρύνεται χρονικά. Γι’ αυτό και ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι ασφαλέστερα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν έως τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν τα στοιχεία θα είναι πιο σταθερά και η εικόνα για το Πασχαλινό διήμερο πιο καθαρή.

Το βασικό συμπέρασμα, με τα σημερινά δεδομένα, είναι διπλό: βροχές και καταιγίδες απλώνονται σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ αμέσως μετά τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας διαμορφώνεται τάση για πιο ψυχρές συνθήκες. Για την ώρα, το σήμα για το Πάσχα δεν δείχνει γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά μια πιο δροσερή και ελαφρώς ασταθή εικόνα που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

