Αστική κωμωδία σε αναμονή: Το “Bus Stop” κάνει στάση στο Επίκεντρο+

Στην πόλη, εκεί όπου οι ζωές συναντιούνται τυχαία, μια στάση λεωφορείου γίνεται σκηνή για εξομολογήσεις, παράπονα, χιούμορ και όνειρα. Το «Επίκεντρο+» παρουσιάζει την αστική κωμωδία «Bus Stop» σε σκηνοθεσία Τζίμη Πολίτη — μια σπονδυλωτή παράσταση για όλα όσα χωρούν σε λίγα λεπτά αναμονής… μέχρι να έρθει το λεωφορείο.

06 Οκτ. 2025 15:03
Pelop News

Το «Επίκεντρο+» επιστρέφει δυναμικά με τη νέα παραγωγή του Τζίμη Πολίτη «Bus Stop», μια πρωτότυπη αστική κωμωδία σε κείμενα του ίδιου και της Ιωάννας Κάμαρη. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 9:15 μ.μ. στο θέατρο Επίκεντρο, με παραστάσεις από 16 έως 19 και από 23 έως 26 Οκτωβρίου 2025.

Η παράσταση αποτελεί μια σπονδυλωτή σύνθεση διαλόγων και στιγμών από τη ζωή τυχαίων ανθρώπων που συναντιούνται σε μια στάση λεωφορείου. Καθημερινές ιστορίες, εξομολογήσεις και στιγμές ειλικρίνειας εκτυλίσσονται ανάμεσα σε άγνωστους που περιμένουν — ίσως μάταια — το ίδιο λεωφορείο, με τη στάση να μετατρέπεται σε καθρέφτη της αστικής ζωής.

Στους ρόλους εμφανίζονται οι: Παναγιώτης Τομαράς, Νίκος Γασπαρινάτος, Ευτυχία Μπίλελη, Ιωάννα Κάμαρη, Αλίκη Ράγκου και Νάνσυ Κωνσταντινίδη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζίμης Πολίτης, με βοηθό τη Νατάσσα Ντότσικα.

Την επιμέλεια κοστουμιών έχει η Νάνσυ Κωνσταντινίδη, τις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Θανόπουλος και τη μουσική επιμέλεια ο Παναγιώτης Τομαράς.

Βίντεο και φωτογραφίες επιμελείται ο Κάραν Πράσσερ, ήχο και φώτα ο Νίκος Γιατράκος, ενώ το σκηνικό υπογράφουν οι Χρήστος Σαλαμούρας και Νίκος Γασπαρινάτος.

Η παραγωγή ανήκει στο «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτισμού 2025», με επιμέλεια παραγωγής της Ι. Ράγκου.
Γενική είσοδος: 12€ (περιλαμβάνει ποτήρι κρασί ή μπύρα 330ml).
Κρατήσεις: 2610-461050.

Μια παράσταση γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση — γιατί, τελικά, κάθε στάση μπορεί να κρύβει μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

