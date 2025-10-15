Αστυνομία: Εξάρθρωσε σπείρα με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κάνναβης στην Τροιζηνία! ΦΩΤΟ

Συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 21 έως 59 ετών, ενώ αναζητούνται επιπλέον 23 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών

15 Οκτ. 2025 21:11
Pelop News

Ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας και του Πόρου επέφερε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας με τη συνδρομή αστυνομικών του Α.Τ. Πόρου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 13ης Οκτωβρίου 2025, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης. Συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 21 έως 59 ετών, ενώ αναζητούνται επιπλέον 23 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών.

Εντοπισμός εργαστηρίων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, εκ των οποίων δύο ήταν εγκατεστημένα εντός οικιών των κατηγορουμένων και το τρίτο σε αποθήκη οικίας. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε συνεχή δράση από τον Αύγουστο του 2025 και λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας την παραγωγή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην περιοχή.

Κατασχέσεις

Από τις έρευνες σε οικίες, αποθήκες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, κατασχέθηκαν:

67 δενδρύλλια κάνναβης, 1 κιλό και 869 γραμμάρια κάνναβης, 44,84 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 4.435 ευρώ,

2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για μεταφορές, πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας, καθώς και 8 κροτίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

