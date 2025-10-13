Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων

Στη Θεσσαλονίκη συνταξιούχος αστυνομικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών επειδή -όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία- κάλυπτε συμμορία που δραστηριοποιείτο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων στην αγορά Βλάλη, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 55χρονο -συνταξιούχο πλέον- αστυνομικό, για λαθρεμπορία και δωροληψία, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον απήλλαξε από τις πράξεις της συμμορίας και της κατάχρησης εξουσίας.

Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως, την οποία ανέστειλε ως προς την εκτέλεσή της ενόψει του εφετείου.

Για την ίδια υπόθεση, που αφορά την περίοδο 2017 – 2018, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5,5 ετών – με αναστολή στην έφεση – δύο αδελφές που, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, διηύθυναν τη συμμορία. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκαν άλλα δύο άτομα που είχαν εμπλοκή στη λαθρεμπορία, ενώ αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι.

Η εμπλοκή τού 55χρονου αστυνομικού, που το επίδικο διάστημα φαίνεται να υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας, προέκυψε από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Όπως κατέθεσε στη δίκη μάρτυρας αστυνομικός, ο 55χρονος κατηγορούμενος ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη της συμμορίας ενόψει επικείμενων ελέγχων, διευκολύνοντας τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

