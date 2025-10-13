Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων

Όπως κατέθεσε στη δίκη μάρτυρας αστυνομικός, ο 55χρονος κατηγορούμενος ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη της συμμορίας ενόψει επικείμενων ελέγχων, διευκολύνοντας τη δράση της εγκληματικής ομάδας

Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
13 Οκτ. 2025 21:42
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη συνταξιούχος αστυνομικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών επειδή -όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία- κάλυπτε συμμορία που δραστηριοποιείτο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων στην αγορά Βλάλη, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 55χρονο -συνταξιούχο πλέον- αστυνομικό, για λαθρεμπορία και δωροληψία, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον απήλλαξε από τις πράξεις της συμμορίας και της κατάχρησης εξουσίας.

Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως, την οποία ανέστειλε ως προς την εκτέλεσή της ενόψει του εφετείου.

Για την ίδια υπόθεση, που αφορά την περίοδο 2017 – 2018, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5,5 ετών – με αναστολή στην έφεση – δύο αδελφές που, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, διηύθυναν τη συμμορία. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκαν άλλα δύο άτομα που είχαν εμπλοκή στη λαθρεμπορία, ενώ αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι.

Η εμπλοκή τού 55χρονου αστυνομικού, που το επίδικο διάστημα φαίνεται να υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας, προέκυψε από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Όπως κατέθεσε στη δίκη μάρτυρας αστυνομικός, ο 55χρονος κατηγορούμενος ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη της συμμορίας ενόψει επικείμενων ελέγχων, διευκολύνοντας τη δράση της εγκληματικής ομάδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:46 Η ειρήνη που ήθελαν όλοι επιτέλους επιτεύχθηκε! Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έκανε τα δικά του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:32 Φρίκη στη Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κοπέλα του και μια γειτόνισσα! BINTEO
22:21 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
22:06 Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!
21:42 Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
21:37 “Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας
21:29 Αυτό το Νόμπελ έκλεισε μία πρεσβεία στη Νορβηγία!
21:17 Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:04 Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE
21:00 Σε πορεία απελευθέρωσης η αγορά των ΚΤΕΛ – Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών
20:45 OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις
20:36 Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!
20:20 Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Αιματοχυσία με έξι νεκρούς και 17 τραυματίες στον Ισημερινό
20:10 Στάση εργασίας 11:00 έως τις 15:00 σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
20:10 «17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», η ατάκα της μητέρας του ανήλικου στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας στην Πάτρα
20:00 Xωρίς Τράπεζα η μισή Αιγιάλεια – Ενα υποκατάστημα στο Αίγιο και μετά στο Ξυλόκαστρο
19:50 Σύντομη συνομιλία και θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ
19:45 ΕΠΣ Αχαΐας: Τι ισχύει για τα ραδιοτηλεοπτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ