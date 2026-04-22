Aθλητική ημερίδα με την συμμετοχή της ΠΔΕ για τη συνεργασία προπονητή και γονέα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 17:30 , στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό «Η Δύναμη Πάτρας» ( Έλληνος Στρατιώτου 108).

22 Απρ. 2026 12:23
Pelop News

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό «Η Δύναμη Πάτρας» διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Η συνεργασία προπονητή και γονέα ως καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη αθλητών Ταεκβοντό», με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ουσιαστικής και ισορροπημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων υποστήριξης κάθε νεαρού αθλητή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο άθλημα του Ταεκβοντό, το οποίο συνδυάζει τη σωματική άσκηση με αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός, η επιμονή και η προσωπική εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναπτυχθούν θέματα, όπως:

• Ο ρόλος του Ταεκβοντό στην ολιστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων

• Η παιδαγωγική διάσταση και το προπονητικό στυλ

• Η σημασία της σωστής επικοινωνίας μεταξύ προπονητή και γονέα

• Τα στυλ γονεϊκής υποστήριξης και η επίδρασή τους στην αθλητική εμπειρία

• Οι προσδοκίες των γονέων και η ψυχολογική πίεση στους νεαρούς αθλητές

• Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογικής ανθεκτικότητας μέσω του αθλητισμού.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
12:27 Νότια Κορέα: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
