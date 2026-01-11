«Ατσάλινη» η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα

Πολυτιμο βαθμό πήρε η Παναχαϊκή, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ζάκυνθο στο γήπεδό της για την 15η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Οι «κοκκινόμαυροι» προηγήθηκαν με ένα καταπληκτικό γκολ του Νιφορόπουλου με εκτέλεση φάουλ στο 33′ και έλεγχαν τον αγώνα χωρίς να κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τους φιλοξενούμενους.

Η Κόρινθος ισοφάρισε με πέναλτι του Σίλβα στο 48′, σε μια φάση που ο Πολυμήλης παρέσυρε τον διαιτητή σε μαρκάρισμα του Γερολυμάτου.

Η Παναχαϊκή ήταν πολύ καλή και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίεε στο 86′ και στο 88′ με τον Νιφορόπουλο για να πάρει τη νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Σινοδινός, Βερβίτας, Αγουρίδης (60′ Κατσαΐτης), Σταθόπουλος, Μούλας, Γασπαρινάτος (82′ Συρμής), Γερολυμάτος, Παπαευθυμίου (60′ Ξηνταρόπουλος), Τσεκούρας (70′ Σμπόρας), Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Σινκ, Γυφτομήτρος, Πολυμήλης, Γουσέτης (38′ Αναστασόπουλος), Σίλβα, Κουλούσιας, Λαζαρίδης (75′ Μπαστακός), Γκιουρτζίδης, Δούμας (85′ Νικολακόπουλος), Σμίλτος (75′ Μίχος).

Με νίκη συνέχισε ο Παναιγιάλειος επικρατώντας 1-0 του Πέλοπα Κιάτου, ενώ στις νίκες επέστρεψε και η Θύελλα που δεν είχε προβλήματα κόντρα στον ουραγό Πανγυθεατικό.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:

Παναχαϊκή –Ζάκυνθος 1-1: 33′ Νιφορόπουλος – 48′ πέναλτι Σίλβα

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-3: 5′ αυτογκόλ, 22′ 70′ Ντίνος

Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς 2-0: 11′ Τσιγαρίδης, 83′ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 26΄Λιάτος.

Πύργος – Λουτράκι 1-0: 4′ Μακρής

Κόρινθος – Πανθουριακός 5-2: 52′ Φακκής, 58′ 60′ 65′ 73′ Χιλ – 80′ 88′

