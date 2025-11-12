Αυγενάκης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συκοφαντήθηκα, αλλά είμαι όρθιος και καθαρός» – Τι είπε για τον “Φραπέ” και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις

Στην υπόθεση των καθυστερήσεων στις αγροτικές επιδοτήσεις και στο πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, υπογραμμίζοντας ότι έχει δεχθεί άδικες επιθέσεις και πως δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να τον συνδέει με παράνομες πράξεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Αυγενάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές των ενισχύσεων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα «χειρίζεται πλέον ο κ. Χατζηδάκης, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Γεωργίας και τα ευρωπαϊκά όργανα». Όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με ενημέρωση από αγροτικές οργανώσεις, οι πληρωμές αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός σχολίασε πως υπάρχει ήδη δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή, αλλά και πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξαν υπερβολές και ανακριβείς αναφορές που, όπως είπε, «στοχοποίησαν αδίκως την Κρήτη».

«Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται πουθενά», σημείωσε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς για τον αποκαλούμενο “Φραπέ”, το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. «Είναι δυνατόν να μη γνωριζόμαστε; Πολιτεύομαι τόσα χρόνια στον νομό, και εκείνος ήταν ενεργός στον αγροτοσυνδικαλιστικό χώρο. Θα ήταν αδιανόητο να μη γνωριζόμαστε».

Ο κ. Αυγενάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο, e-mail ή στοιχείο που να τον συνδέει με παράνομες πράξεις. «Επί των ημερών μου, οι λογαριασμοί των ΑΦΜ της οικογένειας του ‘Φραπέ’ ήταν δεσμευμένοι. Δεν έπαιρνε χρήματα, ούτε εκείνος ούτε η οικογένειά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου», τόνισε.





Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε στείλει στη Δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ που ελάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις, επισημαίνοντας πως «κανείς δεν καταδικάζεται για λόγια, αλλά για πράξεις». Όπως είπε, έχει ζητήσει από την Εξεταστική Επιτροπή να ελέγξει όλα τα δεδομένα που προέρχονται από επισυνδέσεις και συνομιλίες, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ισχύει.

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφαγα τόνους λάσπης, συκοφαντήθηκα, παρ’ όλα αυτά είμαι όρθιος, καθαρός και θεσμικός. Εμπιστεύομαι την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής», κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.

