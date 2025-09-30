Αυλαία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με ήχους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Καλδάρα, Κουγιουμτζή

30 Σεπ. 2025 12:41
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας έκλεισε τον φετινό του κύκλο, με την συμμετοχή δεκάδων μελών ερασιτεχνικών σχημάτων και φίλων του θεσμού, στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Κρήνης,  συνοδεία συνθέσεων των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκη, Απόστολου Καλδάρα και Σταύρου Κουγιουμτζή, τις οποίες ερμήνευσε το μουσικό σχήμα  “BATIS ΕΝΤΕΧΝΩΣ”.

Ο χώρος του θεάτρου που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε «κοιτίδα» της ερασιτεχνικής θεατρικής έκφρασης, γέμισε ασφυκτικά, με τα μέλη των θεατρικών σχημάτων που συμμετείχαν στη φετινή ενότητα, να δίνουν «ραντεβού» για το καλοκαίρι του 2026.

Στην τελετή λήξης παραβρέθηκαν, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής του Φεστιβάλ,  Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου, Πέρσα Βασιλικοπούλου και Κώστας Τσουραμάνης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στα θεατρικά σχήματα που έλαβαν μέρος στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

