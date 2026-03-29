Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία στην Α2 Εθνική με ήττα, καθώς έχασε εντός έδρας 3-0 (17-25, 17-25, 20-25) σετ απέναντι στον ισχυρό Πάμβοχαϊκό για την 22η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, μένοντας εκτός της ζώνης των πλέι οφ.

Οι «πορτοκαλί» δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να φανούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια με 22 στα 22

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ολυμπιάδα κλείνει τη σεζόν χωρίς να πετύχει τον στόχο της συμμετοχής στα πλέι οφ, έχοντας ωστόσο αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες για τη συνέχεια.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Κάββουρας, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, λίμπερο ο Πετρίδης, Γαλάνης.

