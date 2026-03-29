Αυλαία με νίκη για τον Ερμή, η τελική βαθμολογία
Με τον καλύτερο τρόπο αποχαιρέτησε την σεζόν η ομάδα του Ερμη η οποία παίζοντας καλό βόλεϊ επικράτησε σήμερα εκτός έδρας με 3-0 του ουραγού της βαθμολογίας Έσπερου.
«Κλειδί» για τη νίκη ήταν το δεύτερο σετ, όπου οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 5 πόντους, όμως ο Ερμής με αντεπίθεση διαρκείας πήρε το σετ και με 27-25 και έκανε το 0-2.
Το τρίτο σετ κύλησε πιο εύκολα για τον Ερμή που έφτασε στο τελικό 0-3, ενώ έκανε ντεμπούτο ο 13χρονος πασαδόρος Κασπίρης.
ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Χασάπης, Κανελλόπουλος, Εκμετσόγλου, Τραχάνης, Δρακόπουλος Τσιχλιάς, λίμπερο ο Σταμούλης, (Παρδαλάκης, Καραπήτας, Κασπίρης).
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 22 αγώνες)
ΣΕΤ. Β.
Παμβοχαϊκός 66-7 66
Γλυφάδα 53-25 48
ΑΕΚ 57-18 47
Παγκράτι 47-26 39
———————————-
ΑΟ Αιγιαλέων 46-35 39
Νηρέας 45-35 38
Ολυμπιάδα 45-38 37
Ερμης 38-46 28
Πετρούπολη 22-52 16
Γαλάτσι 24-58 16
——————————–
Ιωνικός 20-58 14
Εσπερος 9-66 2
