Αυλαία με νίκη για τον Ερμή, η τελική βαθμολογία

Με τον καλύτερο τρόπο αποχαιρέτησε την σεζόν η ομάδα του Ερμη η οποία παίζοντας καλό βόλεϊ επικράτησε σήμερα εκτός έδρας με 3-0 του ουραγού της βαθμολογίας Έσπερου.

«Κλειδί» για τη νίκη ήταν το δεύτερο σετ, όπου οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 5 πόντους, όμως ο Ερμής με αντεπίθεση διαρκείας πήρε το σετ και με 27-25 και έκανε το 0-2.

Το τρίτο σετ κύλησε πιο εύκολα για τον Ερμή που έφτασε στο τελικό 0-3, ενώ έκανε ντεμπούτο ο 13χρονος πασαδόρος Κασπίρης.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Χασάπης, Κανελλόπουλος, Εκμετσόγλου, Τραχάνης, Δρακόπουλος Τσιχλιάς, λίμπερο ο Σταμούλης, (Παρδαλάκης, Καραπήτας, Κασπίρης).

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 22 αγώνες)

ΣΕΤ. Β.

Παμβοχαϊκός 66-7 66

Γλυφάδα 53-25 48

ΑΕΚ 57-18 47

Παγκράτι 47-26 39

———————————-

ΑΟ Αιγιαλέων 46-35 39

Νηρέας 45-35 38

Ολυμπιάδα 45-38 37

Ερμης 38-46 28

Πετρούπολη 22-52 16

Γαλάτσι 24-58 16

——————————–

Ιωνικός 20-58 14

Εσπερος 9-66 2

