Αυλαία με νίκη για τον Ερμή, η τελική βαθμολογία

29 Μαρ. 2026 22:05
Pelop News

Με τον καλύτερο τρόπο αποχαιρέτησε την σεζόν η ομάδα του Ερμη η οποία παίζοντας καλό βόλεϊ επικράτησε σήμερα εκτός έδρας με 3-0 του ουραγού της βαθμολογίας Έσπερου.

«Κλειδί» για τη νίκη ήταν το δεύτερο σετ, όπου οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 5 πόντους, όμως ο Ερμής με αντεπίθεση διαρκείας πήρε το σετ και με 27-25 και έκανε το 0-2.

Το τρίτο σετ κύλησε πιο εύκολα για τον Ερμή που έφτασε στο τελικό 0-3, ενώ έκανε ντεμπούτο ο 13χρονος πασαδόρος Κασπίρης.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Χασάπης,  Κανελλόπουλος, Εκμετσόγλου, Τραχάνης, Δρακόπουλος Τσιχλιάς, λίμπερο ο Σταμούλης, (Παρδαλάκης, Καραπήτας,  Κασπίρης).

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 22 αγώνες)

ΣΕΤ.       Β.

Παμβοχαϊκός     66-7       66

Γλυφάδα             53-25     48

ΑΕΚ        57-18     47

Παγκράτι            47-26     39

———————————-

ΑΟ Αιγιαλέων   46-35     39

Νηρέας                                45-35     38

Ολυμπιάδα        45-38     37

Ερμης    38-46     28

Πετρούπολη      22-52     16

Γαλάτσι                24-58     16

——————————–

Ιωνικός                 20-58     14

Εσπερος               9-66       2

 

 

