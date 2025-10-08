Αξιόπιστο εργαλείο

Η φωνή των ασθενών μπορεί να αποτελέσει το πιο ουσιαστικό εργαλείο για τη βελτίωση του ΕΣΥ –αρκεί να ακουστεί πραγματικά.

Τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης δείχνουν με σαφήνεια πού πονάνε τα νοσοκομεία μας: στην καθαριότητα, στη σίτιση, στην επάρκεια νοσηλευτών και στον συντονισμό.

Δεν είναι απλώς νούμερα, αλλά ανθρώπινες εμπειρίες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα της νοσηλείας.

Αν η πολιτική ηγεσία και οι διοικήσεις των νοσοκομείων αξιοποιήσουν αυτές τις μαρτυρίες ως εργαλείο σχεδιασμού και όχι ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, τότε η γνώμη των ασθενών μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό αλλαγής.

Γιατί η πραγματική μεταρρύθμιση στην Υγεία δεν ξεκινά από τα υπουργικά γραφεία, αλλά από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

