Axios: Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία 45 ημερών

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών, με τη συμμετοχή περιφερειακών διαμεσολαβητών, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios, στις συνομιλίες συμμετέχουν οι ΗΠΑ, το Ιράν και διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Το αμερικανικό μέσο επικαλείται τέσσερις πηγές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την περιοχή, οι οποίες είναι ενήμερες για τις επαφές. Παράλληλα, πραγματοποιείται απευθείας επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Η προτεινόμενη κατάπαυση πυρός για 45 ημέρες εκτιμάται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο για την αποκλιμάκωση και την πιθανή έναρξη ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι πηγές που επικαλείται το Axios χαρακτηρίζουν περιορισμένες τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, ακόμη και μερικής, μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει στους διαμεσολαβητές ότι δεν επιθυμούν ένα μοντέλο εκεχειρίας παρόμοιο με αυτό που εφαρμόστηκε στη Γάζα και τον Λίβανο, όπου οι συμφωνίες, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν τυπικές και δεν αποτρέπουν την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με τις συνομιλίες, γεγονός που διατηρεί υψηλό το βαθμό αβεβαιότητας γύρω από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε κλίμα έντονης έντασης, με αμοιβαίες απειλές και συνεχιζόμενες στρατιωτικές ενέργειες, ενώ η προοπτική μιας προσωρινής εκεχειρίας παραμένει ανοιχτή, αλλά εξαρτάται από πολλούς και ρευστούς παράγοντες.

