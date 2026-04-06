Σε οριακό σημείο η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, απειλές Ιράν για δεκαπλάσια αντίποινα

Σε κατάσταση πολεμικού συναγερμού παραμένει η Μέση Ανατολή, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να θέτει χρονικό όριο στην ηγεσία του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μέσα από σειρά δηλώσεων και αναρτήσεων, ο Αμερικανός ηγέτης προειδοποίησε πως εάν τα Στενά δεν ανοίξουν μέχρι την Τρίτη στις 20:00 (τοπική ώρα), οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην πλήρη καταστροφή των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και των ενεργειακών υποδομών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν

Τεχεράνη: Απειλή για «δεκαπλάσια» αντίποινα

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Ιρανού Προέδρου συνέδεσε την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων. Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως τυχόν πλήγματα σε πολιτικές υποδομές θα απαντηθούν με επιθέσεις που θα προκαλέσουν «δεκαπλάσιες απώλειες», ενώ σύμβουλοι του Χαμενεΐ άφησαν αιχμές για επέκταση των επιχειρήσεων και στο στρατηγικό πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Παρά την ακραία ρητορική, ανοιχτό παραμένει ένα παράθυρο διπλωματίας. Πληροφορίες του δικτύου Axios αναφέρουν πως διεξάγονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών, με τον Τραμπ να δηλώνει στο Fox News πως διατηρεί την πίστη του σε μια πιθανή συμφωνία μέχρι αύριο, παρά τις προκλητικές του αναρτήσεις.

Πολλαπλές αεροπορικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών και πυραυλικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε Ιράν, Λίβανο και Ισραήλ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα που έπληξε κατοικία στην επαρχία Κομ. Οι ιρανικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «σιωνιστική-αμερικανική» και ανέφεραν ότι συνεχίζεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ δεν αποκλείουν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

13 νεκροί στην Τεχεράνη

Στην Τεχεράνη, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή στα νοτιοανατολικά προάστια της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε το ίδιο πρακτορείο.

Στον Λίβανο, τρεις άμαχοι – ανάμεσά τους δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην κοινότητα Άιν Σαάντε, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Βηρυτό. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε επίσης τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, μεταξύ των νεκρών είναι και τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων.

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Τελ Αβίβ

Στο Ισραήλ, σειρήνες ηχήθηκαν στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ λόγω ιρανικής πυραυλικής επιδρομής, ενώ αναφέρθηκαν καταστροφές από επίθεση στη Χάιφα. Ελληνικά συστήματα Patriot κατέρριψαν πύραυλο στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίς το πρωί.

Νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ

Παράλληλα, το Κουβέιτ έγινε στόχος νέων επιθέσεων με πυραύλους και drones. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του εμιράτου ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους. Είχαν προηγηθεί δύο κύματα επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίσης νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν εναντίον των απειλών, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



